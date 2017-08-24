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Başbakan Yıldırım’a Vietnam’da Şeref Madalyası

Başbakan Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Vietnam’da Üstün Şeref Madalyası’na layık görüldü.

Başbakan Yıldırıma Vietnamda Şeref Madalyası

24 Ağustos 2017 11:04

Başbakan Binali Yıldırım, Singapur’un ardından geldiği Vietnam’da temaslarını sürdürüyor. Başbakan Yıldırım, Vietnam’da Sosyal Bilimler Akademisi tarafından Üstün Şeref Madalyası’na layık görüldü. Yıldırım, törende gerçekleştirdiği konuşmada önemli bir akademiyi ziyaret ettiğini ve akademisyenlerle bir araya gelmesinin gurur verici olduğunu dile getirdi.

“Hangi üstün projeye sahip olursak olalım merkezinde insan yoksa o bir canavara dönüşür” diyen Başbakan, Vietnam ve Türkiye’nin Asya ve Avrupa’nın geleceği için büyük imkanlara sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Etiketler: Başbakan Yıldırım, şeref madalyası, Vietnam


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