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Başbakan Yıldırım’dan ’1 Mayıs’ mesajı

Başbakan Binali Yıldırım, “Emeğiyle, alın teriyle, üretimiyle ülkemiz için değer üreten bütün çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü en içten duygularımla kutluyorum” dedi.

Başbakan Yıldırımdan 1 Mayıs mesajı

30 Nisan 2017 15:05

Başbakan Binali Yıldırım, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında Yıldırım, “Emeğiyle, alın teriyle, üretimiyle ülkemiz için değer üreten bütün çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü en içten duygularımla kutluyorum. Üretim sektörlerinde büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdüren işçi ve emekçi kardeşlerimiz, bir yandan evlerine helal lokma götürmeye çalışırken aynı zamanda ülkemizin kalkınması ve refahı için çok önemli bir rol üstlenmektedir.

1 Mayıs, çalışanlar tarafından birlik, dayanışma ve haksızlıklara karşı mücadele günü olarak bütün dünyada kutlanırken aynı zamanda çalışma hayatında yaşanan sorunların çözümüne ilişkin görüşlerin tartışılmasına zemin hazırlamaktadır. 1 Mayısların bütün dünyada ve ülkemizde toplumsal barışı ve sağduyuyu güçlendiren bir bayram olarak yer alması en içten temennimizdir. İşçi ve emekçilerimizin çalışma şartlarının iyileştirilmesi, haklarına sahip çıkılması ve örgütlenme haklarını kullanmaları sosyal politikalarımızın esasını teşkil etmiştir. Son 15 yılda gerçekleştirdiğimiz düzenlemelerle çalışma hayatına dair birçok beklentiyi karşılayabilen Türkiye; sendikalarımız ve sivil toplum örgütlerimizin de katkılarıyla çalışma hayatımızdaki ve endüstriyel ilişkilerimizdeki sorunların asgariye indirilmesi için ihtiyaç duyulan adımları atmaya devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Çalışma hayatındaki sorunların diyalog ve işbirliği içerisinde çözüme kavuşması ile Türkiye'deki demokratik güven ve istikrar ortamının daha da güçleneceğine yürekten inandığını kaydeden Yıldırım, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü bütün tartışmalardan çıkararak emekçilerimize bayram olarak armağan eden hükümetimiz adına tüm çalışanlarımıza bir kez daha tebriklerimi iletiyor, bütün vatandaşlarıma selam ve sevgilerimi sunuyorum” dedi. 


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