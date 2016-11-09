Başbakan Binali Yıldırım, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete irtihalinin 78. yıl dönümünde minnet ve şükranla yâd ediyoruz. Atatürk, milli iradeyi hâkim kılan, insan hak ve özgürlüklerini koruma altına alan, adaleti hakkıyla tesis eden ve çoğulcu demokratik prensipleri hayata geçiren bir seviyeye ulaşmayı ülkemiz için hedef göstermiş; milletimizi bu ideal etrafında birleştirmeyi başarmıştı. Cumhuriyetin 93. yıldönümünü iftiharla kutlayan Türkiye, istikrar içinde güçlenmeye, büyümeye ve demokrasinin standartlarını her geçen gün yükseltmeye devam etmektedir.

O’nun 'en büyük eserim' dediği Türkiye Cumhuriyeti, bugün, dünyada sözü dinlenen, dostluğu aranan ve uluslararası sorunların çözümünde aktif rol üstlenen yüksek itibara sahip bir ülke konumundadır. Hükümetimiz de bu itibarla cumhuriyetimizi ve demokrasimizi güçlendirmek için azami gayret sarf etmektedir. Vefatının yıldönümü vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal ve istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarına bir kez daha Allah’tan rahmet diliyor, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi ve tüm ecdadımızı şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı.

Enise Yapar