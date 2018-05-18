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Başbakan Yıldırım’dan 19 Mayıs mesajı

Başbakan Binali Yıldırım, “Gençlerimizin heyecan ve dinamizmi gücümüze güç katmaktadır. Onların barış, huzur ve kardeşlik dolu bir dünya hayallerini gerçekleştirmek en büyük emelimizdir. Hedefimiz kendi evlatlarımızla birlikte dünyanın bütün gençleri için huzur, refah ve güven içinde yaşayacakları bir gelecek inşa etmektir” dedi.

Başbakan Yıldırımdan 19 Mayıs mesajı

18 Mayıs 2018 15:54

Başbakan Yıldırım, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Yıldırım mesajında, “19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten duygularımla tebrik ediyorum. Ülkemizin her köşesinde bugünü bayram olarak kutlayan gençlerimizin sevinç ve heyecanını paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'da başlayan ve milletimizin azim ve kararlılığı sayesinde zaferle taçlanan Milli Mücadele, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanıyla hedefine ulaşmıştır. Bugüne kadar karşısına çıkan türlü zorlukların üstesinden gelerek ilerleyişini sürdüren Türkiye Cumhuriyeti, bugün, büyüyen ekonomisi, güçlü demokrasisi, hukuk devleti kimliği, temel insani değerlere olan bağlılığı ve ilkeli dış politikasıyla dünyanın yükselen güçleri arasındadır. Devletimizin temelleri atılırken ‘Milli İrade’ esas alındığı gibi devletimizin bekası da ‘Milli İrade’ ile sağlanacaktır. Bu yolda aldığımız mesafe ülkemiz adına onur vericidir. Gençlerimizin heyecan ve dinamizmi gücümüze güç katmaktadır. Onların barış, huzur ve kardeşlik dolu bir dünya hayallerini gerçekleştirmek en büyük emelimizdir. Hedefimiz kendi evlatlarımızla birlikte dünyanın bütün gençleri için huzur, refah ve güven içinde yaşayacakları bir gelecek inşa etmektir. Bu günü gençlik bayramı olarak kutluyor olmamız, milletçe gençlere verdiğimiz değeri ve duyduğumuz güveni en güzel şekilde göstermektedir. Gençlerimizin, çağın gereklerine uygun bilgiler üreterek insanlığın hizmetine sunmaları ve geleceğin dünyasında söz sahibi olmaları en büyük arzumuzdur. Barışın, hoşgörünün, centilmenliğin, demokratik kültürün ve vatan sevgisinin en seçkin temsilcileri olarak gördüğüm gençlerimizin, Türkiye'yi aydınlık yarınlara taşıyacaklarına yürekten inanıyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadelemizin bütün kahramanlarını rahmetle ve şükranla yad ediyorum” ifadelerini kullandı.

 

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