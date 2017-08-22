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Başbakan Yıldırım’dan 3. Cumhurbaşkanı Bayar'ın ölüm yıldönümü mesajı

Başbakan Binali Yıldırım, 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın ölüm yıldönümü sebebiyle mesaj yayımladı.

Başbakan Yıldırımdan 3. Cumhurbaşkanı Bayarın ölüm yıldönümü mesajı

22 Ağustos 2017 20:22

Başbakan Yıldırım, “3. Cumhurbaşkanı merhum Celal Bayar'ı vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Celal Bayar, Türkiye'nin gelişmesi, güçlenmesi ve daha demokratik bir yapıya kavuşması için mücadele etmiş önemli bir devlet adamımızdır” ifadesini kullandı.

Başbakan Yıldırım yayımladığı mesajında: “Kurtuluş Savaşı yıllarında 'Galip Hoca' kimliğiyle öncü bir rol üstlenen Celal Bayar, siyasi hayatı boyunca ülkemizin modernleşmesine ve dünyayla bütünleşmesine yönelik hizmetlerde bulunmuştur. Milletimiz O'nu, çalışkanlığı, azmi, güçlü iradesi ve demokrasiye olan inancı ile hatırlayacak ve daima saygıyla yad edecektir” dedi.  

Musa Erdoğan
 

Etiketler: başbakan, Binali Yıldırım


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