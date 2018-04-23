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Başbakan Yıldırım'dan Abdullah Gül açıklaması!

Başbakan Yıldırım, Abdullah Gül'ün aday olacağı iddialarının sorulması üzerine, "Bunu Abdullah beye sormak daha doğru olur" dedi.

Başbakan Yıldırımdan Abdullah Gül açıklaması!

23 Nisan 2018 19:41

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