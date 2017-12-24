Başbakan Yıldırım’dan Adıyaman'a müjde üstüne müjde

Adıyaman’da katıldığı AK Parti 6. Olağan Genel Kurulunda konuşan Binali Yıldırım, Adıyaman’ın milletvekilleri ve belediye başkanlarının yanı sıra doğal güzelliklerine de övgüler yağdırdı. Yıldırım, “Dünyada Adıyaman gibi güneşin bu kadar güzel doğduğu, bu kadar güzel battığı başka çok az şehir vardır. Türkiye’nin ve dünyanın her yerinden insanlar gönül rahatlığı ile buraya geliyor, Nemrud Dağı'ndaki o güzelliği, o tarihi, medeniyet değerlerini görüyor, şahit oluyor. İnşallah, hep böyle huzurlu, sakin, güzel olmaya devam edecektir. Biz de Adıyaman’ı büyütmeye, kalkınmaya, geliştirmeye devam edeceğiz. 2002’de Adıyaman, sadece 8 milyon dolar ihracat yapabiliyordu. Bugün, Adıyaman’da yılda 338 milyon dolar ihracat yapılıyor. 42 kat artıştan bahsediyorum. Bu büyük başarıdan dolayı, sanayici, iş adamlarımızı yürekten kutluyorum. Son 15 yılda hükümetimiz 11 milyar lira yatırım yaptı, helali hoş olsun” diyerek yapılan yatırımlar hakkında bilgiler verdi.

İlk müjde müze

Yıldırım, bölgenin tarihi zenginliklerini ortaya çıkarmak amacıyla “Arkeoloji ve Panaroma Müzesi” yapılacağını belirterek, “Bu projeyle buranın tarihi eserleri, burada sergilenecek. Tarihi değerleri gün ışığına çıkacak” dedi.

Yıldırım, bölgeye sertifikalı tohumculuk için test merkezi kurulacağını belirterek, müjdeleri şöyle sıraladı:

“Tarım yatırımlarında da önemli mesafe kat ediyoruz. Önümüzdeki seneden itibaren Adıyaman’da sulama projelerine öncelik vereceğiz. Bereketli toprakları suyla buluşturacağız. Buraya çevre illerden hizmet verecek. Sertifikalı tohumculuk test merkezi kuruyoruz. Başka yerlere test için gitmeye gerek kalmayacak. Siz isteyin biz yaparız, hiç merak etmeyin. 100 milyon metreküp su hacmine sahip, Büyükçay Barajı'nı Adıyaman için gerçekleştireceğiz. 15 yılda gençler Adıyaman’a ulaşımda çağ atlattık. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden sonra Türkiye’nin en zarif, en büyük asma köprüsünü Adıyaman’a yaptık. Şehir içi trafiği rahatlatmak için kuzey çevre yolu projesini de başlatıyoruz.”

Hızlı tren müjdesi

Müjdelerinin bitmediğini belirten Yıldırım, hızlı tren ile ilgili gelinen nokta hakkında bilgi vererek, “Geldik önemli bir müjdeye. Bir sözümüz vardı, Gölbaşı Adıyaman Kahta arasına hızlı tren sözü vermiştik. İşte onun da proje ihalesini, yer teslimini yaptık, inşallah süreç başladı. Adıyaman’a adı gibi yaman bu hattı da kazandırmış olacağız. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Depremzedelere büyük müjde

Yıldırım, 2 Mart’ta 5.5 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Samsat için özel bir kanun hazırlandığını belirterek, “Son bir müjdem daha var. Bildiğiniz gibi bir süre Samsat’ta bir felaket yaşadık. Deprem yaşadık. O depremden zarar gören kardeşlerimizin evlerini yeniden yapmak, yeni baştan inşa etmek için yasal bir engel vardı, kanuni engel vardı. Sadece Samsat’a yönelik kanun çıkardık. Şimdi bütün binaları yeniden yapıyoruz” diye konuştu.

Bölgeye Mermer İhtisas Organize Sanayisi kurulacağını da hatırlatan Yıldırım, tütünün başkenti olarak nitelediği Adıyaman’ın tütün ile ilgili sorunlarının da çözüldüğünü ifade etti. Yıldırım, tütün ile ilgili, “Tütünün başkenti Adıyaman, tütün ile ilgili sorunlarınız artık bitti. Dünyanın en güzel tütünü Adıyaman’da ekmeye devam edeceksiniz” şeklinde konuştu.

Kongrenin de hayırlı olmasını dileyen Yıldırım, konuşmasına şöyle sürdürdü:

“Türkiye’de Adıyaman’a bu isteklerimize aynı şevkle, aynı heyecanla devam edeceğiz. Bir kan değişimi yaşıyoruz. Bu kongreler bizim için, AK Parti için bir şölendir. Bir bayrak değişimidir. Başından beri beraber yola çıktığımız Mehmet Erdoğan kardeşimizle birlikte Adıyaman 2019’a hazır mı? Yeni destan yazmaya var mısın Adıyaman? Adıyaman işi bitirmiş. Milletvekillerimiz, Meclis Başkan Vekilimiz Ahmet Bey, diğer milletvekillerimiz, Adıyaman için gece gündüz çalışıyorlar. Daha çok güzel işleri beraber yapacağız. Meclis Başkan Vekilimize, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, ak kadınlarımıza, gençlerimize teşekkür ediyoruz. Bu kadrolar, başımızın tacıdır. Başımızın, gözümüzün üstünde yeriniz var.”

Yıldırım, konuşmasının ardından Kilis’e hareket etti.

Orhan Erkılıç

