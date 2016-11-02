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Başbakan Yıldırım'dan Afrikalı liderlere FETÖ uyarısı

Başbakan Binali Yıldırım, Afrika Ekonomik İş Forumu gala yemeğinde Afrikalı yetkililere FETÖ konusunda uyarıda bulunarak, "Örgütün kıtadaki varlığına son verilmesi istikametinde var olan desteğinizin devamını bekliyoruz. Emin olun ki bu küresel terör örgütü herkes için bir tehdittir. Asla bunları aranızda barındırmayın” dedi.

Başbakan Yıldırımdan Afrikalı liderlere FETÖ uyarısı

02 Kasım 2016 21:59
Başbakan Yıldırım'dan Afrikalı liderlere FETÖ uyarısı - Tıkla İzle

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye-Afrika Ekonomi İş Forumu gala yemeğine katıldı. Programda konuşan Başbakan Yıldırım, Afrika kıtasının öneminden bahsederek, “Afrika 54 ülke, 1 milyar aşkın nüfustan bahsediyoruz. Dünyada ekonomik kriz devam ederken yüzde 6’ya yakın büyüyen bir kıtadan bahsediyoruz. Dolayısıyla geleceği olan bir kıtadan bahsediyoruz. Türkiye-Afrika ilişkileri batı dünyasının veya gelişmiş ülkelerin Afrika ile olan ilişkilerinden farklı. Tek taraflı menfaat ilişkisin bizim geleneğimizde yoktur. Biz işbirliği yaptığımız, beraber çalıştığımız ülkelerle uzun vadeli bir yol arkadaşlığı yaparız. Beraber kazanırız, birlikte kaybederiz. Beraber seviniriz, beraber üzülürüz. Menfaat ve işbirliği bizim geleneğimizde yoktur. Bu bakış açısıyla son on yılda Türkiye Afrika ile her anlamda ilişkilerini geliştiriyor” diye konuştu.

Türkiye-Afrika ilişkilerinin gelişmesindeki en önemli noktalardan birinin havacılık sektörü olduğunu vurgulayan Yıldırım, “Bugün Afrika kıtasına sadece Kuzey Afrika’ya 4 noktaya uçulurken, bugün 31 Afrika ülkesine 50’den fazla uçuş gerçekleştiriyoruz. Eskiden Afrika’ya gitmek için Avrupa’ya giderdiniz, bir sonraki uçağı beklerdiniz. İki gününüz en az yollarda geçer, perişan vaziyette verimli bir çalışma yapamadan geri gelirdiniz. Bunu ortadan kaldırdık. Sadece Afrika değil dünyanın 283 noktasına erişimi olan küresel bir havayolu şirketimiz var. Türk Hava Yolları, Türkiye havacılıkta çok mesafe kat etti. Sadece yurtiçi değil yurtdışında. Sadece taşımacılıkta değil havaalanı yapımında da büyük mesafe kat ettik. Türkiye’de alternatif finansal yöntemlerle havaalanlarının yapılması, bugün dünyaca bilinen bir iş yapma şekli olarak güncelliğini koruyor. Birçok ülkede müteahhitlerimiz yap-işlet-devret modeli ile havalimanları yapıyorlar, işletiyorlar. Bu modellerle bütçe imkanlarının el vermediği durumlarda yatırım için kaynak üreterek bu eksikliği gideriyorlar” şeklinde konuştu.

"6 milyar dolarlık ticaret hacmimiz, 18 milyar dolara çıkmış vaziyette"
İki ülke arasında hava taşımacılığı ile başlayan ulaşım kolaylığının ticari ilişkilere de yansıdığını söyleyen Yıldırım, “Afrika ile ticaretimiz son yıllarda önemli ölçüde arttı. Bundan on yıl önce 6 milyar dolar bir toplam ticaretimiz varken, şu anda 18 milyar dolara yaklaşmış vaziyette. Bu yeterli mi? 1 milyar nüfus, 2.7 trilyon dolarlık bir ekonomik büyüklükten bahsediyoruz. Tabii ki bu gerçek potansiyeli yansıtmıyor. Türkiye ile Afrika arasındaki gerek ekonomik potansiyel, gerek yatırım imkanları bunun çok üstünde. Bu ve buna benzer toplantılar, bu potansiyelin ortaya çıkmasını ve daha da geliştirilmesini sağlıyor. Şu anda Türk müteahhitlerinin Afrika kıtasındaki doğrudan yatırım tutarları 6 milyar doları aşmış durumda. Yatırımlardaki bu artış ve üstlendiği iddialı projelerle takdir kazanan Türk müteahhitlik sektörünün öneminin altını çizmek isterim. Engin tecrübeleri ve kaliteli hizmetleri ile Afrikalı dostlarımıza, imkan tanındığı takdirde yatırımcılarımızın kıtanın ihtiyacı olan altyapı geliştirilmesine önemli katkı sağlayacağına hiçbir tereddüt yoktur. Afrika’da faaliyet gösteren firmaların büyük çoğunluğu orta ve küçük ölçekli işletmeler. Bu firmalar tecrübelerini araziden doğrudan muhatapları ile paylaşmakta ve bölgenin ekonomisinin, istihdamının gelişmesine katkı sağlamaktadır” ifadelerini kullandı.

"Güvenliğin olmadığı yerde, sürdürülebilir kalkınma da mümkün değildir"
Konuşmasında terörizm konusuna da değinen Yıldırım şunları söyledi:
“Güvenliğin olmadığı yerde sürdürülebilir kalkınma da mümkün değildir. Terörizm ve sınır aşan suçlar uluslararası işbirliği ve dayanışmayı gerektiren önemli konulardan biridir. Türkiye olarak Afrikalı dostlarımıza her türlü desteği vermeye hazırız. 2016 Haziran ayına kadar Afrika ülkelerinden toplam 3 bin askeri personele eğitim sağladık. Türkiye polis akademisinden mezun olan bin 165 polis amiri, eğitimini tamamlayarak ülkelerine dönmüş ve görev almışlardır. Afrika Birliği’ne her yıl sağlanan maddi destek çerçevesinde Afrika Barış ve Güvenlik Mimarisi’ne katkıda bulunuyoruz. Kıtadaki 9 birleşmiş milletler barışı koruma misyonundan 7’sine Türkiye olarak destek sağlıyoruz.”

"Asla bunları aranızda barındırmayın"
Başbakan Yıldırım, konuşmasının sonunda FETÖ ile ilgili Afrikalı yetkililere uyarılarda bulunarak, “15 Temmuz’da ülkemizde yaşadığımız alçak darbe girişimi hiçbir ülkenin terörden ari olmadığını göstermiştir. Biz gelmeden bu salonda o gece yaşananların özetini gördünüz. Belki Türkiye’ye gelmeden olaylara dışarıdan baktığınızda farklı düşünceleriniz olabilir ama darbeden sonra geçen süre içerisinde bütün ziyaretçilerimiz duydukları ile gördüklerini kıyaslayarak işin nasıl anlatıldığı değil, nasıl olduğu konusunda çok daha keskin kanaatlerle memleketlerine dönmüştür. Maalesef bu alçak terör örgütü Türkiye’nin huzuruna, güvenliğine zarar vermekle kalmamış, Türkiye’nin dışarıdaki imajına da zarar vermiştir. Bu terör örgütünün yaptıklarının sadece Türkiye ile sınırlı olduğunu düşünürseniz büyük yanılgı içinde olursunuz. 160 civarında faaliyeti olan bu küresel terör örgütü, ülkelerinizde gelecekte sizin için potansiyel bir tehdit olduğunu asla aklınızdan çıkarmamanız gerekir. Gereken tedbirleri vakitlice alıp, böyle bir belayla yüzleşmek zorunda kalmayın. Darbe girişim ardından siz değerli dostlarımızın desteğinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Girişimin bünyesinde bulunan eğitim, yardım dernekleri kılığı altında faaliyet gösteren birçok kuruluş, sizin ülkelerinizde de var. Örgütle bağlantılı iş adamları, örgütün illegal faaliyetlerine destek sağlamaktadır. Örgütün kıtadaki varlığına son verilmesi istikametinde var olan desteğinizin devamını bekliyoruz. Emin olun ki bu küresel terör örgütü herkes için bir tehdittir. Asla bunları aranızda barındırmayın” dedi. 

Murat Solak
 

Etiketler: Binali Yıldırım


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