Diğer
Kategoriler

Başbakan Yıldırım'dan Alinur Aktaş'a ziyaret

Başbakan Binali Yıldırım, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı ziyaret etti.

Başbakan Yıldırımdan Alinur Aktaşa ziyaret

25 Şubat 2018 22:19

Başbakan Binali Yıldırım, Bursa’da önce Fatih Sultan Mehmet (FSM) Bulvarı hastane alanında, ardından Tofaş Spor Salonu'nda AK Parti 6. Bursa İl Kongresi’nde Bursalılarla bir araya geldi. Konuşmasında dostluk, barış, birlik ve beraberlik mesajları veren Başbakan Yıldırım, kongrenin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı makamında ziyaret etti ve Büyükşehir Belediyesi’nin onur defterini imzaladı.

Başkan Aktaş ise Bursa’nın tarihi bir gün yaşadığını belirterek, Bursa’ya ve Büyükşehir Belediyesi’ne ziyaretlerinden dolayı Başbakan Yıldırım’a teşekkür etti. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa milletvekilleri, Bursa Valisi İzzettin Küçük ile AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman da ziyarette Başbakan Yıldırım’a eşlik etti. Başbakan Yıldırım, Bursa’nın tek yürek ve tek yumruk olduğunu, kentte hizmetlerin hızla devam ettiğini anlatarak, “Bursa, her şeyin en güzelini hak ediyor. Bursa’ya ne yapsak azdır. Üreten şehir, Türkiye’yi büyüten şehir, emeğin şehri Bursa, ihracatın öncü şehirlerinden biridir” dedi.

Yaklaşık 1,5 saat Büyükşehir Belediye Sarayında kalan Başbakan Yıldırım, Alinur Aktaş ile yemek yiyip Bursa ile ilgili bilgi aldı. Başbakan Yıldırım ziyaretin ardından kara yoluyla İstanbul'a gitmek için Bursa'dan ayrıldı. 

Ahmet Faruk Çabuk
 

Etiketler: Binali Yıldırım, bursa, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 9°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 12°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç