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Başbakan Yıldırım’dan Almanya’ya sert tepki

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştiren Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’in açıklamalarına yönelik, "Kendi memleketinin işine baksın. Türkiye’ye ayar vermeye çalışmasınlar. Hiç kimse Türkiye’ye ayar veremez" dedi.

Başbakan Yıldırımdan Almanyaya sert tepki

25 Ağustos 2017 14:09

Başbakan Binali Yıldırım, İskitler Camii’nde kıldığı cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 

"Hiç kimse Türkiye’ye ayar veremez"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştiren Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’in açıklamalarına de değinen Yıldırım, "Halt etmiş. İşine baksın. Kendi memleketinin işine baksın. Türkiye’ye ayar vermeye çalışmasınlar. Hiç kimse Türkiye’ye ayar veremez. Türkiye’nin içişlerine karışmaya kimsenin hakkı ve haddi yoktur" diye konuşu.

Yaklaşan Kurban Bayramı ile ilgili yola çıkacak vatandaşlara dikkatli olmaları hususunda uyarıda bulunan Yıldırım, "Bayram tatilini de uzattık. Vatandaşlarımız sıla-i rahim yapacaklar. Biz yola çıkacak vatandaşlarımıza; 'aman siz siz olun kurallara uyun. Yorgun argın uykusuz yola çıkmayın. Sevdiklerinize sağ salim ulaşın. Bayramınız acıya dönüşmesin. Siz siz olun yolların kuralına uyun, sevdiklerinizi üzmeyin. Hayatınızı tehlikeye atmayın' diyoruz. Özellikle tatile gidecek ve gelecek vatandaşlarımızdan ricamız kendi hayatlarını dikkate alsınlar" dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Levent Gök’ün, yeni çıkan KHK'da milletvekillerini soruşturma ve kovuşturma yetkisinin bundan sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara Ağır Ceza Mahkemesine verildiği ve bu durumun eski Devlet Güvenlik Mahkemelerini andırdığı yönündeki açıklamalarına ilişkin Yıldırım, "Öyle bir şey yok. CHP, okumadan, anlamadan, dinlemeden, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmayı adet haline getirmiş. Milletin kafasını karıştıracağına biraz açsın kitap okusun" ifadelerini kaydetti. 


Başbakan Yıldırım’dan MİT’in Cumhurbaşkanı’na bağlanmasına ilişkin açıklama

Başbakan Binali Yıldırım, İskitler Camii’nde kıldığı cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. OHAL kapsamında yayımlanan yeni KHK ile MİT’in Cumhurbaşkanı’na bağlanmasıyla ilgili sorulan bir soruyu yanıtlayan Yıldırım, "MİT Müsteşarlığı’nın yasasıyla ilgili bir değişiklik oldu. Bu değişiklik ile MİT Müsteşarı ile ilgili tasarrufu Sayın Cumhurbaşkanımız yapacak. Dolayısıyla 16 Nisan referandumunu da dikkate aldığımızda yeni sistemde MİT Müsteşarlığı, diğer kurumlar Cumhurbaşkanlığı bünyesinde toplanıyor. Bu yapılan değişiklik 16 Nisan Hükümet Sistemi değişikliği ruhuna uygun olan bir değişiklik. Kamu kuruluşlarında kurallar esastır. Mevzuat içerisinde herkes kendisine verilen görev ve sorumluluğu yapmak durumundadır" diye konuştu.
"Bu meseleyi Başbakana güvensizlik gibi bir yoruma tabi tutmak iyi niyetten yoksundur" diyen Yıldırım, "Bizim Cumhurbaşkanımızla, kurumlarımızla ilgili bir sıkıntımız yok. Gayet uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanlığına bağlı olması demek, Başbakanlıkla, hükümetle ilişkilerinin yok olması anlamına gelmiyor. Faaliyetleri bakımından aynen eskiden olduğu gibi her türlü istihbari faaliyeti hükümete rapor etmekle yükümlü. Bu değişiklik sadece MİT Müsteşarı’nın atanması ve görevden alınması ile ilgili hususları kapsıyor" ifadelerini kullandı.  

Tek tip kıyafet uygulaması

Tek tip kıyafet uygulamasının yeni çıkan KHK’da yer almaması ile ilgili de bilgi veren Yıldırım, konuyla ilgili Adalet Bakanlığının çalışmalarını tamamlayamadığını ve çalışmaların devam ettiğini söyledi.
Son yayımlanan KHK ile 57 kişinin göreve iade edilmesi yönünde sorulan bir soruya Yıldırım, şu cevabı verdi:
"Bu göreve iade etmeler kurumların yaptığı araştırmalar sonucu FETÖ ve diğer terör örgütleri ile ilişkileri olmayan ve göreve iade edilmesine karar verilen personeli kapsıyor."

Etiketler: Binali Yıldırım, MİT


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