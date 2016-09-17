Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Tendürek Dağı kırsalında terör örgütü tarafından düzenlenen hain saldırıda şehit olan askerler için düzenlenen törene katılmak üzere Erzurum’a gelen Başbakan Binali Yıldırım, Erzurum Askeri Havaalanı’ndaki tören sonrası kentte tedavi gören yaralı askerleri hastanede ziyaret etti. Erzurum Valiliği’ni ziyaretin ardından Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ne geçen Başbakan Binali Yıldırım’ı Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen karşıladı. Başbakan Yıldırım, daha sonra Büyükşehir Belediyesi’nin il genelinde yürüttüğü yatırım, hizmet ve projeleri hakkında Başkan Mehmet Sekmen’den brifing aldı. Başbakan Binali Yıldırım brifing sonrası Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e kentte yaptığı çalışmalardan ötürü teşekkür ederek, Büyükşehir’in yatırımlarına tam not verdi.