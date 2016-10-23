AK Parti'nin Afyonkarahisar’da düzenlenen 25. Değerlendirme ve İstişare Toplantısı'nın kapanışında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, FETÖ tehlikesini en önce gören partinin AK Parti olduğunu söyledi. AK Parti'yi içeriden karıştırmaya çalışanların olduğunu belirten Başbakan Yıldırım, “Bizi birbirimize düşürme gayretlerinizin olduğunu biliyorum. Ama bunu asla başaramayacaksınız. 17 Aralık’ta siyasete darbe yapılırken medya teslim oldu, bürokrasi teslim oldu. Siyasi partilerin bir kısmı teslim oldu. O gün 17 Aralık günü, tek bir cesur ses Recep Tayyip Erdoğan Konya’da kürsüye çıktı, ‘Boyun eğmeyeceğiz, diz çökmeyeceğiz’ dedi. CHP eğer sorgulayacaksa önce kendisini, bu örgütle ilişkisini sorgulasın. Millet ana muhalefette genel başkanlık değişikliğinin nasıl kumpaslarla gerçekleştiğini henüz unutmadı. HDP ile örgüt arasında dönen pazarlıkların ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Biz özeleştirimizi yapıyoruz. Ama Allah aşkına siz ne zaman aynaya bakacaksınız? Asıl onun cevabını millete verin. AK Parti içinde hiçbir terör mensubu barınamaz. Partimize sızanları tek tek tespit ettik, gerekenleri yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Efendim ‘ByLock’ta bakanlar varmış, milletvekilleri varmış’ deniliyor. Kocaman bir yalan. Hiçbir milletvekilimiz de, hiçbir bakanımız da ne terörün içinde var, ne Bylock içinde var ne de FETÖ içinde var. Bu örgütlerle amansız mücadeleyi ve bu tehlikeyi en önce gören parti AK Parti’dir. Gereğini de yapmıştır” diye konuştu.

“Örgüt devletle bilek güreşine 17 Aralık’ta başlamıştır”

Bir eski Genelkurmay Başkanı’nın "Biz 2004 yılında uyardık" sözlerini hatırlatan Yıldırım, şunları söyledi:

“Karara bakıyoruz, 'Nur cemaati ve Hizmet Harekatı' izlenmelidir. Ne zamandan beri cemaatler terör örgütü oldu. Bizim için kırmızı çizgi terör faaliyetlerinin başladığı gündür. O da 17 Aralık'tır. Durup dururken cemaatlerin üzerine gidip, ‘Siz bir şeyler yapıyorsunuz ne olur olmaz sizin defterinizi dürelim’, bunu mu söyleyeceğiz? Demokrasilerde böyle bir şey olmaz. Kimse eline silah almadıkça, teröre bulaşmadıkça, insanları öldürmedikçe terör örgütü olarak görülemez. Bu örgüt devletle bilek güreşine 17 Aralık’ta başlamıştır. Devletin elini tutan bilek kökünden kırılmıştır.”

“Şehit yakınları ve gazilerimizin yüzüne gururla bakmak istiyoruz”

FETÖ/PDY soruşturmalarının sürdürüldüğünü aktaran Başbakan Yıldırım, “Dün burada şehitlerimizin isimlerini tek tek saydım. Şehit Kantarcı'nın eşi ile çocuklarının yüzüne gururla bakmak istiyoruz. Bir şehit Erkan’ın kardeşi gazi Volkan’ın yüzüne gurur ile bakmak istiyoruz. Ömer Halisdemir’in çocuklarının yüzüne, Albay Sait Ertürk’ün eşinin gururla bakmak istiyoruz. Şehitlerimizin aziz hatıraları karşısında başımız hep dik olacak. Onların huzurunda başımızı öne eğmeyeceğiz. Gazilerimize ve şehit ailelerimize açık kalple canınızdan can verdiniz, biz de hesabını sorduk diyebileceğiz. Süreç ve soruşturmalar devam ediyor. Tespit ettiklerimizin gözlerinin yaşına bakmıyor, adalete teslim ediyoruz. Hukukun en hızlı, en adil, en hassas şekilde işlemesi ve sonuç alınması için gereken neyse o yapılıyor. Savcılarımız, hakimlerimiz konunun ciddiyetinin farkındalar. Ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Gece gündüz demeden çalışıyorlar. Milletin bu konudaki beklentilerinin ne kadar önemli olduğunu, ne kadar acil olduğunu çok iyi biliyorlar. Bütün imkanları zorlayarak biran önce bu alçak örgütün elebaşlarını, darbeye katılanlarını cezalandırmak, gazilerimizin, şehitlerimizin haklarını sonuna kadar aramak için her türlü çalışmayı sürdürüyorlar” şeklinde konuştu.