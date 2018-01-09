Başbakan Yıldırım’dan Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Başbakan Binali Yıldırım, Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yıldırım mesajında, basın özgürlüğü ve ifade hürriyetinin korunarak geliştirilmesinin demokratik toplum düzeninin en önemli gereklerinden biri olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

“Demokratik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti, basın ve ifade hürriyetinin kullanılmasını hayati derecede önemsemekte ve daima teşvik etmektedir. AK Parti hükümetleri olarak özgürlük alanlarını genişletmek ve basın çalışanlarının karşılaştıkları zorlukları ortadan kaldırmak için 15 yıldır bütün imkânlarımızı seferber etmekteyiz.

Medya bağımsızlığının en iyi biçimde sağlanması için, hukuki düzenlemeler kadar, basın mensuplarının meslek ahlakına ve tarafsızlık ilkesine uymaları; başkalarının hak ve özgürlüklerine saygıyı esas almaları ve toplumsal sorumluluğu göz önünde bulundurmaları da hayati bir öneme sahiptir.”

“Terörün ve terör örgütlerinin propagandasını yapmayı gazetecilik faaliyeti olarak telakki etmek elbette mümkün değildir”

Yıldırım, mesajını şöyle sürdürdü:

“Özgürlükleri kötüye kullanmayı, terörün ve terör örgütlerinin propagandasını yapmayı ve belli vesayet odaklarının gündemini ülkeye dayatmayı gazetecilik faaliyeti olarak telakki etmek elbette mümkün değildir. Ülkemizde barış, huzur ve güven ortamının güçlenmesi ve demokratik istikrarın ve hukuk düzeninin devamlılığı için çalışmalarını fedakarca sürdüren basın mensuplarımızın gayretleri her türlü takdiri hak etmektedir. Bu duygularla Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, görevlerini yaparken hayatlarını kaybeden basın çalışanlarını rahmetle anıyor, bütün basın çalışanlarına sevgi ve selamlarımı iletiyorum.”

Musa Erdoğan

