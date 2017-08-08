Başbakan Yıldırım’dan CHP’li Akaydın’ın açıklamalarına tepki

Yenikent-Temelli Yolu temel atma törenindeki konuşmasına, “Hava sıcak, bu sıcakta sizi fazla bekletmek istemiyorum. Ama sizlerle de dertleşmem lazım. Bazı şeyleri konuşmamız lazım” ifadeleriyle başlayan Başbakan Yıldırım, kalkınma, büyüme kararlılığının bir göstergesi olan yeni bir eserin temel atma merasiminde bir arada olunduğunu ve bunun mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. Yıldırım, “Biraz sonra Yenikent- Temelli Yolunun temelini atacağız. Bundan birkaç gün önce cumartesi günü Sivas’taydık. Sivas’ta 700 milyona yakın 60’tan fazla eserin açılışını yaptık, temelini attık. Toplu açılışlar yapıyoruz, toplu temel atmalar yapıyoruz. Çünkü yetişemiyoruz. Bakanlarımız, milletvekillerimiz tam kadro sahada. 16 Nisan’da millete verdiğimiz bütün sözleri yerine getirmek için cumhurbaşkanımız milletin adamı adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde var gücümüzle çalışıyoruz. Biz burada bu temeli atarken cumhurbaşkanımız da Trabzon’da vatandaşlarımızla beraber. Orada hizmetlerin temelini atıyor, açılışını yapıyoruz. Bakanlarımız kendi hizmetlerinin açılışını ve temel atmalarını zaten gerçekleştiriyorlar. Milletvekillerimiz teşkilatlarla beraber sizlerle buluşuyorlar sokak sokak geziyorlar. Vatandaşımızın sesine kulak veriyor, derdine derman olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

“Malum yaz dönemi ağustos ayındayız” ifadesini kullanan Yıldırım, “Hava sıcak rehavet var. Hükümet olarak biz rehavete kapılmadan bu zamanları değerlendiriyoruz. Önümüzdeki sene için yapacağımız işlerin planlamasını, hazırlıklarını yapıyoruz. Yaz dönemini milletimizle iç içe olarak, vatandaşlarımızdan gelen istekleri, talepleri değerlendiriyoruz. Ancak yazın rehavetine kendini kaptıranlar milletle yan yana olmak yerine milleti üzmek için var güçleriyle çalışıyorlar” dedi.

“Bu memleketin bir evladıysan, nasıl sen ülkeni dünyaya şikayet edersin”

Başbakan Yıldırım, konuşmasına şöyle devam etti: “Bir haber çıktı? Nerede bir Alman dergisinde. Ana muhalefet partisinin başkanı ne diyor? Bu dergiye beyanat vermiş. Kılıçdaroğlu iyi dinle iyi. İlk önce Pensilvanya’nın kontrolüne girerek 15 Temmuz’a kontrollü darbe dedin. Seni uyardık. Yetmedi, millet 16 Nisan’da sana gereken cevabı verdi. Değil mi? Bundan da uslanmamış. Ders almamış. Ne diyor Alman mecmuasına? “Türkiye’de can güvenliği yok, mal güvenliği yok, turistler gelmesin.” Bu ne demek? Bu memleketin bir evladıysan, nasıl sen ülkeni dünyaya şikayet edersin. O ne söylerse söylesin biz sakin olalım. Bu yılın ilk 6 ayında Türkiye’ye gelen misafir sayısı yüzde 14 arttı, 15 milyona yaklaştı. Kılıçdaroğlu gelmesin dese de geliyor. Fakat Sayın Kılıçdaroğlu belli ki Türkiye’de turizmin gelişmesinden, refahın artmasından, insanların aş iş sahibi olmasından hiç mutlu değil. Bırakın bir parti başkanını herhangi bir vatandaş kendi memleketi için böyle laflar eder mi? Şimdi ‘Türkiye’de adalet yok’ dedi, yollara düştü. Milletten ilgi görmeyen, sırtını terör örgütlerine dayamış siyasetçilerle kol kola yürüyen Kılıçdaroğlu şimdi yabancı ülkelerden, dergilerden medet umuyor. Yazık yazık. Adalete terör sempatizanlarıyla yol yürüyerek ulaşamazsın ey Kılıçdaroğlu. 6-7 Ekim olaylarında onca kardeşimizi, vatandaşımızı öldüren 15 yaşındaki Yasin Börü evladımıza kıyan eli kanlı terör örgütlerine destek verenlerle kol kola girerek adalet sağlayamazsın. Milletten alamadığı takdiri yabancı bir dergiye ülkeni kötüleyerek hiç sağlayamazsın.”

“Sayın Kılıçdaroğlu bu kepazeliğe bir son ver”

CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın’ın 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili açıklamalarına tepki gösteren Yıldırım, “CHP iyice şirazesinden çıktı. Bir milletvekili diyor ki, “15 Temmuz darbesi bir tiyatrodur. Bu ne biçim darbe. Meclisi bombalandı bir milletvekili bile ölmedi. Halbuki bizim pilotlarımız bardaktaki suya bile nişan alıyorlar” diyor. Sen ne biçim insansın. Bu kadar şehitlerimizin ruhunu sızlatacak sözleri nasıl söylersin? Şehit olan 250 vatandaşımızın katilinin utanmadan devlet olduğunu söylüyor. 15 Temmuz alçak FETÖ darbesinde hayatını kaybeden, şehadet şerbetini içen gazi unvanına ulaşan bütün vatandaşlarımızın iki yakası bunların elindedir. Devleti ve milleti suçlamak suretiyle FETÖ terör örgütünü aklamaya çalışmak sizin haddinize mi? Ama buna hiç şaşırmadım. Çünkü bu zat 17-25 Aralık darbesinden sonra Pensilvanya’ya gittiğini, terör örgütünün ne kadar güzel çalışmalar yaptığını ballandıra ballandıra anlatmıştı. Milletin vekiliyle terör örgütü arasında böyle bir muhabbet kabul edilebilir mi? Sayın Kılıçdaroğlu bu kepazeliğe bir son ver. Millet şehitlerimizin ruhunu sızlatan bu adama karşı ne yapacağını merakla bekliyor. Bir tarafta milletini, devletini karalamaktan çekinmeyen bir Gazi Mustafa Kemal’in partisi olduğunu söyleyen CHP var. Diğer tarafta ise muasır medeniyetler seviyesinin önüne geçmek için her alanda kalkınma adına, büyüme adına, refah adına gece gündüz durmadan çalışan AK Parti, Ak kadrolar var. İçiniz rahat olsun. Millet her şeyi görüyor. Doğru şekilde de değerlendiriyor ve 15 yıldır da Allah razı olsun milletimiz desteğini esirgemiyor” açıklamasında bulundu.

“Kılıçdaroğlu’nun 2019’a hazırlanacağız dediği o demokratik unsurlar kimmiş bir açıklasın da görelim”

Başbakan Yıldırım, konuşmasının devamında şunları kaydetti: “Bu aziz millete insanımızın kararına saygı duymayanlar başka ne söylüyor Alman dergisine, ‘2019’ da Recep Tayyip Erdoğan’ı iktidardan indireceğiz.’ 2003’ten beri bunu söylüyor. O söyledikçe millet daha çok destek veriyor. Her seferinde oyu biraz daha arttırıyor. Siyasi yasak koydular, ‘muhtarda olamazsın’ dediler mi? Milletin gönlünden cumhurbaşkanını silebildiler mi? Kapatma davası açtılar başarabildiler mi? 17-25 Aralık’ta yargı darbesiyle cumhurbaşkanına, bakanlarına, millete FETÖ'cülerle kumpası kurdular mı? 15 Temmuz hain darbe girişiminde bulundular mı? Manşetlerden felaket senaryoları yazarak yargı siyasi uzantıları gibi çalıştı mı? Başarabildiler mi? Hayır. Sevgimi Ankaralılar sizin gönlünüzden, kalbinizden Recep Tayyip Erdoğan’ı silebilirler mi? Boşuna uğraşıyorlar. 16 yıl önce bu kutlu yürüyüşe çıkarken, milletin emrinde, milletle beraber yürüyeceğimize söz verdik. Millette hep bizim yanımızda oldu. Bize söz verdi, destek verdi. Cumhurbaşkanı ile millet arasına, milletle devletin hükümetin arasına nifak tohumları ekmeye çalışanlar hep mahçup, pişman oldular. Kılıçdaroğlu’nun 2019’a hazırlanacağız dediği o demokratik unsurlar kimmiş bir açıklasın da görelim. Sırtını teröre dayayan HDP mi, sözde adalet yürüyüşü boyunca devlete millete kin ve nefret kusan FETÖ artıkları mı? Savcımız Mehmet Selim Kiraz’ı şehit eden terör militanları mı? Sayın Kılıçdaroğlu ortaklık yapacağın bir demokratik unsur varsa eğer gerçekten arıyorsan 15 Temmuz’da sokaklarda kahramanlık destanı yazan millete dön, millette ara.”

Temel atma törenine Başbakan Yıldırım’ın yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Ankara Valisi Ercan Topaca ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de katıldı.

“325 trilyonluk dev bir yatırım daha hizmete giriyor"

Dev spor kompleksinin inşaatının başladığını hatırlatan Başbakan Yıldırım, “İçinde Ağız, Diş Sağlığı Merkezi olan hastanenin yapım ihalesi de yapılacak önümüzdeki aylarda ve inşaatı başlayacak. Çevre ve şehircilik alanında yaklaşık 1 milyar liralık kentsel dönüşümle Sincan’ın çevresini de değiştireceğiz. Tek derdimiz; sizin gülümseyen yüzünüz. Sizin yüzünüz gülsün bizim için en büyük mutluluk. AK Parti iktidarları dönemine kadar Türkiye’nin ne kadar bölünmüş yolu vardı? Ben söyleyeyim 80 yılda 6 bin kilometre, peki 15 yıllık AK Parti iktidarında 6 bin kilometre yol ne kadar oldu? 25 bin kilometre oldu. 6 bin nere? 25 bin nere? Laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koyarak bugünlere geldik. Bugün Ankaralı kardeşlerimize Sincan, Yenikent-Temelli bölünmüş yolunun temelini atıyoruz. 325 trilyon dev bir yatırım daha hizmete giriyor. Bir hizmeti daha vatandaşlarımızla buluşturmuş olacağız. Bu yol ne anlama geliyor? 40 kilometre, Eskişehir, Bursa, Afyon, İzmir’i Ankara’ya bağlayan bir yeni çevre yolu. Kuzeyden güneye ilave bir çevre yolu yapıyoruz. Bu kadar yoğun kullanılıyor Temelli-Yenikent’te, Sincan’da sanayi tesisleri var. Her gün oraya şehrin içinden ağır vasıtalar giriyor. Dolayısıyla Ankara’nın şehir içi trafiği olumsuz etkileniyor. İşte bundan kurtarmak için kuzeyden gelen, Kazan’dan, Kızılcahamam’dan gelen trafiği doğrudan Sincan üzerinden güneye aktaracak bir yoldan bahsediyoruz” şeklinde konuştu.

“Proje tamamlandığında Ankara çevre otoyolu, Ankara şehir içi trafiği de tamamen rahatlamış olacak”

“Proje, Anadolu otoyol bağlantısından başlıyor genişliği 26 metre, 2 gidiş, 2 geliş ortasında da refüjü var” diyen Başbakan Yıldırım, şu bilgileri verdi:

“Yol üzerinde tam 7 tanesi köprülü olmak üzere 11 kavşak var. Altı tane alt, üst geçit var, 247 ve 500 metre uzunluğunda 2 adet köprü var. Yine bu proje ile beraber Ankara’yı Eskişehir’e bağlayan hızlı tren hattının üzerinden köprüyle geçiyoruz. Normal tren hattı, Ankara Çayı, Zir Vadisi’ni de yine köprüyle geçiyoruz. Bugün temelini atacağımız bölünmüş yol, açıldığı zaman sanayi merkezleri arasında ulaşım çok kolaylaşacak. Bu sanayi merkezleri arasında ulaşım daha güvenli hale gelecek. Proje bittiğinde Ankara, Eskişehir üzerinden Güney Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Kuzey Marmara ve Batı Karadeniz’e ulaşım şehrin içine girmeden yapılmış olacak. Otoyol bağlantısıyla aynı zamanda Keresteciler, Organize Sanayi Bölgesi ve onun devamındaki Saray Organize Sanayi Bölgesi de birbirine doğrudan bağlanacak. Bu proje ile inşa edilecek köprülü kavşak ile ana güzergahta katılım noktaları daha güvenli hale gelecek. Artık proje tamamlandığında Ankara çevre otoyolu, Ankara şehir içi trafiği de tamamen rahatlamış olacak. Bölgede ulaşım kalitesinin artmasıyla birlikte yeni sanayi siteleri kurulacak, yeni iş, aş alanları oluşacak. Ankara, Türkiye ve millet için durmadan, yorulmadan, yılmadan çalışmaya devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Yolları bölüyor, milleti birleştiriyoruz. Yolları bölüyor, gönülleri birleştiriyoruz. Yolları böleriz; milleti ve devleti böldürtmeyiz bunu herkes aklına koysun.”

“Hesaplarını verecekler, hukuk içerisinde de en ağır şekilde cezalandırılacaklardır”

Başbakan Yıldırım, Ankaralıların 15 Temmuz’da Türk milletinin bölünmeyeceğini dünya aleme gösterdiklerini ifade ederek, “Devletin diriliğine, birliğine halel gelmeyeceğini gösterdiniz. O gece, Ankaralılar sokakta, Akıncılar’da, Genelkurmay’da; Kızılay’da, Başbakanlıkta, Meclis önünde sabaha kadar alçak darbecilere karşı direndiniz. Can verdik, bayrağımızı indirmedik, ezanlarımızı dindirmedik. Ne diyoruz? Tek devlet, tek bayrak, tek vatan, tek millet. Gölbaşı’nda alçakça polislerimizi şehit ettiler, Cumhurbaşkanı Külliyesi’nde vatandaşlarımızın üzerine bombalar yağdırdılar. Kahramankazan’da çiftçilerimiz uçaklar kalkmasın diye tarlalarını yaktı. Canlarını memleketi için siper eden Kahramankazanlılar o gün bütün Ankaralılar gibi vatan sevgisinin ne olduğunu dünyaya gösterdiler. Cumhurbaşkanımızın, şahsımın defaten söylediğimiz gibi ay yıldızlı bayrağın altında vücut bulmuş tek bir devletimiz var, o devletin adı da Türkiye Cumhuriyeti Devleti’dir. Şimdi, 15 Temmuz alçak FETÖ darbe girişimini yapanlar, mahkemelerde hesap veriyorlar. Hesaplarını verecekler, hukuk içerisinde de en ağır şekilde cezalandırılacaklardır. İstedikleri kadar tiyatro yapsınlar, istedikleri kadar milletin aklıyla alay etsinler o akıbet onların peşini bırakmayacak ve şehitlerimizin kanları yerde kalmayacaktır. Hiç merak etmeyin Türkiye’nin önü açık, yarınımız bugünümüzden daha güzel olacak” diye konuştu.

“Terörü de, Türkiye’nin gündeminden çıkaracağız”

Terörün Türkiye’nin gündeminden çıkarılacağını ifade eden Yıldırım, “Yarınımız bugünden daha güzel olacak. Terörü de, Türkiye’nin gündeminden çıkaracağız. Güneyimizde bulunan ülkelerde yaşanan istikrarsızlığın iç savaşın sona ermesi içinde Türkiye olarak çok büyük çaba harcıyoruz. Her gün onlarca masum insan hayatını kaybediyor. İnsanlığın öldüğü yerde garip, gurabaya savaş altında savunmasız kalan insanlara sahip çıkan onlara kucak açan tek ülke var. O da Türkiye’dir” şeklinde konuştu.

“Bizim geleneğimizde, asaletimizde darda, zorda kalmış insanlara yardım etmek var” diyen Yıldırım, konuşmasın şu şekilde sürdürdü:

“Biz büyük bir Osmanlı’nın torunlarıyız. Bize yakışan da budur. Önümüzdeki pazartesi günü 14 Ağustos kutlu yürüyüşün başladığı gündür. AK Parti’nin 16. kuruluş yıl dönümüdür. Bu sene AK Parti’nin 16. kuruluş yıl dönümünü Sincan’da yapacağız. Sincan’da o gün AK Parti’nin 16. kuruluş yıl dönümünü büyük bir coşku ile Sincan Belediyemizin ev sahipliğinde gerçekleştireceğiz. AK Parti taş ve duvarlarla değil, milletin duaları ile kurulmuş bir partidir. 15 yıl boyunca olduğu gibi 16 senemizde de tekrar o büyük buluşmaya davet ediyorum. Bu yolun yapımı boyunca bu projeyi bu hale gelmesi için birçok arkadaşımızın emeği var. Benim bakanlığım zamanında başladık daha sonra o dönem müsteşarım olan şimdi de Sivas milletvekilimiz Habib Soluk, Sincan Belediye Başkanımız, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız, Ankara milletvekillerimiz bu proje için çok büyük gayret gösterdiler. Peşini bırakmadılar. Takip ettiler ve nihayet başardık ve başladık. Hayırlı uğurlu olsun.”

Konuşmaların ardından Yıldırım, temel atma işlemin başlatmak için butona basmadan önce Bakan Arslan’a “Ahmet Bey ne zaman bitiyor yol?” sorusu üzerine Arslan, “13 Nisan 2020” yanıtını verdi. Bunun üzerine Yıldırım, “Duydunuz mu? 2020 diyor. Olur mu? Pazarlığı yaptık. Bugünden itibaren 2 senede bitecek. Yani 2019 Eylül ayında bitiyor. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Törene Başbakan Binali Yıldırım, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Ankara Valisi Ercan Topaca ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek katıldı.

Pelin Üzek - İlker Turak - Ömer Çetin