Afyonkarahisar’da düzenlenen 25. Değerlendirme ve İstişare Toplantısı'nın kapanışında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, FETÖ’nün sanki AK Parti döneminde doğmuş gibi bir algı oluşturulmaya çalışıldığını belirterek, genel başkanlık değişimine işaret etti. Başbakan Yıldırım, CHP’nin ilk önce kendisini sorgulaması gerektiğini de söyledi. AK Parti Afyonkarahisar kampına yönelik konuşan Yıldırım, “Biz burada milletin sesini, milletin beklentilerini, millet siyasetinin ve hissiyatının güzergahını belirleme gayreti gösteriyoruz. Bu toplantılar boyunca ortaya konan her fikir, her uyarı hem AK Parti’nin hem de Türkiye’nin geleceği adına çok önemlidir. Geleceğe doğru emin adımlarla yürürken bu değerlendirmeler ve vardığımız sonuçlar yolumuza ışık tutacak. Ankara’ya güç ve enerjisi tazelenmiş, Türkiye’nin geleceği için umudu kuvvetlenmiş olarak dönüyoruz. Hızımızı hiç kesmeden hükümetimiz, Meclis grubumuz el ele vererek çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz” dedi.

“İç ve dış meselelerde yoğun bir gündem var. Terörle hem yurt içinde hem de sınırlarımız dışında amansız bir mücadele veriyoruz” açıklamasında bulunan Yıldırım, bu konuda AK Partili milletvekillerinde gördüğü kararlılıktan memnun olduğunu söyledi. Yıldırım, “Bu vatana, bu bayrağın göklerde dalgalanmasına ve Türkiye’nin istikrarına kast eden her planları bozarız, bozacağız. Bütün ihanet çeteleri, bütün kirli odaklar bir araya gelse bu millete asla geri adım attıramaz. Tarihte namluların, topların, tankların üzerine yürüyen kahramanlar elbette görülmüştür, ancak bir milletin oluk oluk namluların, tankların üzerine yürüğünü, onları teslim aldığını gören hiçbir ulus yoktur. Bu ulusun adı Türk ulusudur. Bu millet elinde silah olmadan, yüreğinde dağ gibi imanı ile eşkıyaya ‘dur’ dedi. Bu milletin vatan aşkını, millet sevgisini iyi anlayamayanlar, tarih boyunca hep yanlış yerde durduklarını görmüşler ve ağır bedeler vermişlerdir. Ne FETÖ, ne BETÖ, ne de DEAŞ bu yüce milleti dize getiremez. Bu milletle oyun olmayacağını düşman da dost da görmüştür. Görmemiş olan 15 Temmuz’a baksın. Türkiye için 15 Temmuz ikinci kurtuluş mücadelesinin başladığı milattır. FETÖ, DEAŞ, PKK yaptıklarının hesabını tek tek verecek” diye konuştu.

“CHP eğer sorgulayacaksa önce kendisinin bu örgütle ilişkisini sorgulasın”

15 Temmuz’da yaşanan hain darbe girişiminde şehit olanlara, gazi olanlara rağmen ısrarla kafa bulandırma gayreti içinde olanların olduğunu belirten Yıldırım, “Israrla kafaları bulandırma gayreti içinde olanların da bir gün gelecek kafalarına ‘dank’ edecek. Ama o gün onların bu milletin yüzlerine bakacak yüzleri olmayacak. Tarih nasıl kahramanları yazıyorsa, hainleri korkakları da aynı şekilde yazacaktır. Milletimizi ve ülkemizin 15 Temmuz zaferini gölgelemeye çalışanlar sinsi taktikler peşindeler. FETÖ, AK Parti döneminde doğmamıştır, FETÖ AK Parti döneminde palazlanmamıştır. Bu örgüt sanki AK Parti döneminde kurulmuş, güçlenmiş gibi gösterme gayreti içinde olanlar var. Bunlar kendi yanlışlarını örtmenin telaşı içindedir. Bu kanlı örgütün geçmişi 1960’lı yılların sonlarına kadar geliyor. Bu kanlı örgüt 12 Eylül darbesinden sonra palazlanmaya başladı. 80’lerde, 90’larda büyümüş ve devlet bürokrasisine, ordusuna, yargısına, kurumlarına nüfus etmeye başlamıştır. 1980’den 2013’e kadar bu eli kanlı örgüte sadece Türkiye’de iki başbakan karşı çıkmış, açıkça mücadele etmiştir. Birisi merhum Necmettin Erbakan, diğeri de kurucu liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi ortaya çıkıp bizi bu örgüt ile itham etmek isteyenlere sorarım, 60’larda, 70’lerde, 80’lerde, 90’larda AK Parti yoktu. Ama sizlerin devamı olduğunuz partiler vardı, ne yaptınız, hangi mücadeleyi verdiniz. Bu örgüt devlete sızarken ne önlem aldınız. Bu örgüt 80’li yıllarda sınav sorularını çalarken hangi tedbirleri aldınız. Hangi başbakan, hangi cumhurbaşkanı bu örgütler AK Parti iktidarı kadar mücadele etti. Görev yaptıkları dönemde üç maymunu oynayanlar şimdi ahkam kesiyorlar. Bu örgüt TSK’ya zehirli yılan gibi sızarken susanların bakıyorum da dilleri çözülmüş bülbül gibi konuşuyorlar. 15-17 Adalık 2013 sabahı ülkede FETÖ‘ye teslim olanları bu millet gördü. 17 Aralık günü en cesur ses, Recep Tayyip Erdoğan Konya’da kürsüye çıktı, ‘boyun eğmeyeceğiz, diz çökmeyeceğiz’ dedi. CHP eğer sorgulayacaksa önce kendisinin bu örgütle ilişkisini sorgulasın” diyerek CHP’nin genel başkan değişikliğine dikkat çekti.

Derya Yetim

AFYONKARAHİSAR