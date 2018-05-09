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Başbakan Yıldırım’dan Danıştay’ın kuruluş yıl dönümü mesajı

Başbakan Binali Yıldırım, “İnsan hakları, demokrasi ve hukuk devleti yolunda daha ileri mesafeleri hedefleyen Türkiye, inanıyorum ki hukukçularımızın ve hukuk kurumlarımızın büyük katkıları ile dünyadaki itibarını zirvelere taşıyacaktır” dedi.

Başbakan Yıldırımdan Danıştayın kuruluş yıl dönümü mesajı

09 Mayıs 2018 16:54

Başbakan Yıldırım, Danıştay'ın kuruluş yıl dönümü ve İdari Yargı Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Yıldırım mesajında, “Danıştay'ın 150. kuruluş yıl dönümünü en içten duygularımla kutluyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin idaresinde denetleyici, görüş bildirici ve karar alıcı bir rol üstlenen Danıştay Başkanlığımız, koruyucu ve düzenleyici işleviyle ülkemizde hukuk devleti anlayışının yerleşmesine önemli katkılarda bulunmaktadır.

Danıştay, ülkemizde demokrasi ve hukuk devleti ilkelerinin uygulanmasında ve titizlikle korunmasında da büyük bir sorumluluk üstlenmektedir. İnsan hakları, demokrasi ve hukuk devleti yolunda daha ileri mesafeleri hedefleyen Türkiye, inanıyorum ki hukukçularımızın ve hukuk kurumlarımızın büyük katkıları ile dünyadaki itibarını zirvelere taşıyacaktır. Bu düşüncelerle Danıştay'ın kuruluş yıl dönümü ve İdari Yargı Günü'nü kutluyor, Danıştay Başkanımız ve üyeler başta olmak üzere bütün idari yargı çalışanlarına görevlerinde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. 

İlker Turak
 

 

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