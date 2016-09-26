Türk Dil Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında Başbakan Yıldırım, "Bir dilin varlığını devam ettirebilmesi, o dili konuşanların millet olma şuuruna varmaları ve kendi kültürüne sahip çıkma hassasiyetlerine bağlıdır. Türkçe, milli kültürümüzü ve değerlerimizi gelecek nesillere aktarabileceğimiz en kıymetli mirasımızdır. Dünyanın en eski dillerinden biri olan Türkçe, konuşulduğu coğrafyanın genişliği, konuşan nüfusun büyüklüğü ve kelime zenginliği açısından dünyanın en yaygın, en önemli dilleri arasında yer almaktadır. Kardeş ülke ve toplulukları kaynaştıran Türkçe, milli kültürümüzün ve milli kimliğimizin ana unsurudur. Nice mütefekkir, âlim ve şairimiz yüzyıllar boyunca dilimizi nakış nakış işlemiş, Türkçe’nin gelişmesinde ve medeniyetimizin inşasında büyük pay sahibi olmuşlardır. Gelecek nesillere çok daha güzel, çok daha gelişmiş, çok daha derinlikli bir dil bırakabilmemiz için Türk Dil Kurumuna, aydınlarımıza, sanatçılarımıza, siyasetçilerimize, medyamıza ve öğretmenlerimize büyük sorumluluklar düşmektedir. Bu düşüncelerle Türk Dil Bayramını kutluyor, bütün vatandaşlarımı sevgiyle selamlıyorum" ifadelerini kullandı.