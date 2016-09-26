Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Politika
  •  » Başbakan Yıldırım'dan ’Dil Bayramı’ mesajı

Başbakan Yıldırım'dan ’Dil Bayramı’ mesajı

Başbakan Binali Yıldırım, "Türkçe, milli kültürümüzü ve değerlerimizi gelecek nesillere aktarabileceğimiz en kıymetli mirasımızdır" dedi.

Başbakan Yıldırımdan Dil Bayramı mesajı

26 Eylül 2016 14:45

Türk Dil Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında Başbakan Yıldırım, "Bir dilin varlığını devam ettirebilmesi, o dili konuşanların millet olma şuuruna varmaları ve kendi kültürüne sahip çıkma hassasiyetlerine bağlıdır. Türkçe, milli kültürümüzü ve değerlerimizi gelecek nesillere aktarabileceğimiz en kıymetli mirasımızdır. Dünyanın en eski dillerinden biri olan Türkçe, konuşulduğu coğrafyanın genişliği, konuşan nüfusun büyüklüğü ve kelime zenginliği açısından dünyanın en yaygın, en önemli dilleri arasında yer almaktadır. Kardeş ülke ve toplulukları kaynaştıran Türkçe, milli kültürümüzün ve milli kimliğimizin ana unsurudur. Nice mütefekkir, âlim ve şairimiz yüzyıllar boyunca dilimizi nakış nakış işlemiş, Türkçe’nin gelişmesinde ve medeniyetimizin inşasında büyük pay sahibi olmuşlardır. Gelecek nesillere çok daha güzel, çok daha gelişmiş, çok daha derinlikli bir dil bırakabilmemiz için Türk Dil Kurumuna, aydınlarımıza, sanatçılarımıza, siyasetçilerimize, medyamıza ve öğretmenlerimize büyük sorumluluklar düşmektedir. Bu düşüncelerle Türk Dil Bayramını kutluyor, bütün vatandaşlarımı sevgiyle selamlıyorum" ifadelerini kullandı.


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

POLİTİKA VİDEO GALERİ
POLİTİKA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 23°C

  • Ankara

    Ankara 21°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 21°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!