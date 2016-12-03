Başbakan Binali Yıldırım, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Dünya Engelliler Günü vesilesiyle bütün engelli vatandaşlarımızı ve ailelerini muhabbetle selamlıyorum. Engellilik, yalnızca engelli fertleri ve onların ailelerini değil, toplumun bütün kesimlerini yakından ilgilendiren bir sosyal meseledir. Engelli vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaç ve taleplerini karşılamak hükümetimizin önceliklerindendir. Bizim siyasetimizin temelinde insana hizmet düşüncesi vardır.

Engelli kardeşlerimizin hak ettiği hayat şartlarına kavuşmaları ve toplumsal hayata istedikleri gibi katılmaları için 14 yıldır büyük bir gayret gösteriyoruz. İnanıyorum ki, engellilerin yetenek ve birikimleri doğrultusunda istihdam edilerek hayatın her alanında varlık göstermeleri, toplumsal zenginliğimizin daha da artmasını sağlayacaktır. 'Biz de bir gün engelli olabiliriz' düşüncesiyle yürütülen kampanya ve projeleri yürekten destekliyor, engelsiz bir dünya için herkesi en üst düzeyde sorumluluk üstlenmeye davet ediyorum. Başta engelli kardeşlerimiz olmak üzere bütün vatandaşlarımıza en içten sevgilerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

