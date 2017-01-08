Başbakan Binali Yıldırım, Irak’a düzenlediği ziyaret kapsamında Bağdat’taki temaslarını tamamlayarak Erbil’e geçti. Başbakan Yıldırım, Erbil’de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani ile gerçekleştirdiği baş başa görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Erbil’de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek konuşmasına başlayan Yıldırım, “Zatıalinizin 23-24 Ağustos’ta ülkemizi 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ziyaretiniz çok önemliydi. O ziyaretle 15 Temmuz darbe girişiminde bulunan FETÖ’ye karşı çok net ve anlamlı bir duruş sergilediniz. Gazi Meclisimizi ziyaret ettiniz. Türk milleti ile dayanışmanızı gösterdiniz. Bunun için çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Hem Bağdat’ta hem de Erbil’de faydalı görüşmeler gerçekleştirildiğini kaydeden Yıldırım, “Görüşmelerimizin çerçevesi iki başlık altında toplanabilir. Bunlardan bir tanesi terörle ortak mücadele, ikincisi de ekonomik konularda, yatırım konularında ve bölgenin huzura kavuşması konusunda daha fazla çalışmak. Özelikle terör bağlamında şunları ifade etmekte yarar var. Hem DEAŞ terör örgütü, hem PKK terör örgütü hem de FETÖ terör örgütü sadece Türkiye’nin meselesi değil, aynı zamanda bu bölgenin de, Irak’ın da, Suriye’nin de meselesidir. Bir yandan Musul’un DEAŞ’tan temizlenmesi için sizin de içinde aktif olarak yer aldığınız Irak merkezi hükümeti, koalisyon güçleri, bizim de verdiğimiz destekle bu operasyonlar yürüyor. Ama diğer yandan da biz Suriye’de de büyük bir oranda DEAŞ’a karşı güney sınırlarımızda Fırat Kalkanı ile bir operasyon sürdürüyoruz. Ortak hedefimiz bölgenin ve bütün insanlığın baş belası olan bu sapık örgütü kontrol altına almak, ortadan kaldırmak. Bu konuda uluslararası camia daha çok destek vermelidir. DEAŞ’ın Irak’ta yaptığı istilalar sonucu yerlerinden edilen insanlara siz büyük destek veriyorsunuz, onlara göz kulak oluyorsunuz. Aynı şekilde 300 bin civarında da Iraklı kardeşimizi biz kabul ettik, onlara evimizi açtık. Diğer yandan PKK bölücü terör örgütü ile hem yurt içinde hem bu gölgede mücadelemiz sürüyor. PKK’nın Irak topraklarından ülkemize gerçekleştirdiği faaliyetler, saldırılar asla kabul edilemez. Bu konuda gereken neyse hepsi sonuna kadar yapılacak. Bu terör örgütünün batıya doğru yayılması, Şengal bölgesinde yuvalanması asla ve alsa kabul edeceğimiz bir şey değildir. Bu bir güvenlik meselesidir. Sadece Türkiye’nin değil, aynı zamanda sizin de güvenlik meselesidir. Irak’ın da merkezi hükümetinin de aynı şekilde bir güvenlik meselesidir. Bu bakımdan burada müşterek bir çalışmaya ihtiyaç vardır. Bunu Avrupalı ve Amerikalı dostlarımıza da anlatıyoruz” açıklamasını yaptı.

“PKK eşittir PYD, eşittir YPG”

Başbakan Yıldırım, "Diğer yandan PYD’nin Suriye bölgesinde oldu bittiler yapmasına da alsa rıza gösteremeyiz. Orada yaşayan Peşmergeleri, Arapları yerinden yurdundan ettiler, adeta işgal içine girdiler. Adını ne kadar değiştirirse değiştirsin bunların ne yaptıklarını biliyoruz. Bunlar PKK’dan türemiş, isim değiştirerek işin esasını değiştiremezsiniz. PKK eşittir PYD, eşittir YPG. Artık o kadar çok örgüt adları çıkarıyorlar. Her olaydan sonra yeni bir kısaltılmış örgüt adı duyuyoruz. Bunları yediğimizi zannetmesinler” ifadelerini kullandı.

“Şuanda hastaların tedavisi konusunda gerekli desteği veriyoruz”

Ekonomik konularda da bakanların çalışmalarını yaptıklarını bildiren Başbakan Yıldırım, açıklamasını şu şekilde tamamladı:

“Ekonomik konuları görüşmek üzere Ocak ayında bir komisyon kurulacak. Bu vesile ile Erbil’de bir iş forumu gerçekleştirilecek. Ticaretin arttırılması, ekonomik konulardaki sıkıntıların aşılması için gerekli önlemleri alacaklar. Sağlık alanında müşterek çalışmaları geliştirmeyi arzu ediyoruz. Şuanda hastaların tedavisi konusunda gerekli desteği veriyoruz. Bunu daha da geliştirebiliriz. Burada bu tedaviler Türkiye’den gelecek uzmanlar marifetiyle yapılabilir. Enerji, taşımacılık, eğitim konularında da benzer çalışmaları yapacağız. Özellikle burada bulunan Erbil’deki FETÖ okullarının kapatılması konusunda verdiğiniz desteğe teşekkür ediyoruz. Bizim buradaki hassasiyetimiz çok açık. Öğrenciler zarar görmesin ama bunların sahibi, yöneticisi olan terör örgütü elemanlarının tasfiye edilmesi. Bu konudaki Milli Eğitim Bakanlığımız gereken her şeyi yapacak”