Başbakan Yıldırım’dan Filistin için telefon diplomasisi

Başbakan Yıldırım, Bangladeş Başbakanı Sheikha Hasina, Fas Hükümet Başkanı Saadeddine El Othmani ve Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi’yi telefonla arayarak Filistinlilerin yaşadığı insanlık dışı olaylar bağlamında Türkiye’nin dönem başkanlığında gerçekleştirilecek İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi’ne davet etti. Başbakanlık kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, Başbakan Yıldırım’ın muhataplarının, söz konusu Zirve toplantısına ülkelerinden mümkün olan en üst düzeyde katılım konusunda olumlu yanıt verdiklerini ve Filistin halkının acısını paylaştıklarını ifade ettikleri belirtildi.



Ayrıca, Başbakan Yıldırım’ın bugün Irak, Katar ve Cezayirli mevkidaşlarıyla da birer telefon görüşmesi gerçekleştirmesi öngörüldüğü kaydedildi.

İlker Turak