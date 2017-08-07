Başbakan Yıldırım'dan flaş talep!

15 Temmuz hain darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanık hakkında açılan davanın beşinci celsesi görülüyor. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Kampüsündeki duruşma salonunda görülen davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ile müştekiler katıldı. Bazı siyasi parti üyeleri ile sivil toplam örgütleri de davayı takip ediyor. Mahkeme Başkanı Selfet Giray, davanın öğleden sonraki kısmının başında, Başbakan Binali Yıldırım'ın davaya müdahillik talebinde bulunduğunu bildirdi. Yıldırım'ın başvuru dilekçesi, avukatı aracılığıyla mahkemeye sunuldu.

Abdullah Sarıca