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Başbakan Yıldırım'dan flaş talep!

Başbakan Binali Yıldırım, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin açılan davaya müdahillik talebinde bulundu.

Başbakan Yıldırımdan flaş talep!

07 Ağustos 2017 14:18

15 Temmuz hain darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanık hakkında açılan davanın beşinci celsesi görülüyor. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Kampüsündeki duruşma salonunda görülen davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ile müştekiler katıldı. Bazı siyasi parti üyeleri ile sivil toplam örgütleri de davayı takip ediyor. Mahkeme Başkanı Selfet Giray, davanın öğleden sonraki kısmının başında, Başbakan Binali Yıldırım'ın davaya müdahillik talebinde bulunduğunu bildirdi. Yıldırım'ın başvuru dilekçesi, avukatı aracılığıyla mahkemeye sunuldu. 

Abdullah Sarıca


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