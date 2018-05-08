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Başbakan Yıldırım'dan Fransa'ya tepki!

Başbakan Binali Yıldırım, “Dün Fransa’da 300 kendini bilmezin imzası ile yayımlanan bildiri bir cehalet manifestosudur. Kuran’a dil uzatan, açıktan nefret suçu işleyen bu küçük insanları kınıyorum” dedi.

Başbakan Yıldırımdan Fransaya tepki!

08 Mayıs 2018 14:47

Başbakan Binali Yıldırım, Vakıf Haftası ve Restorasyonu Tamamlanan 250 Eserin 7 Bölgeden Canlı Bağlantılı Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen açılış töreninde konuşan Yıldırım, Fransa'da aralarında Fransa eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin de olduğu 300 Fransız yazar ve siyasetçinin, Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlerin çıkarılması için yayımladığı bildiriye sert tepki gösterdi. Yıldırım, “Dün Fransa’da 300 kendini bilmezin imzası ile yayımlanan bildiri bir cehalet manifestosudur. İnsanın yaşam hakkı kutsaldır ve dokunulmazdır.

Bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir. İslamda dinin otoritesi şahıslar ve kurumlar değildir, mukaddes kitabımızın kendisidir. Hiçbir kimse kitabın bir harfine dahi dokunamaz, kitap Allah’ın koruması altındadır. Sözde Fransız aydınları mukaddes kitabımızı haşa şiddete cevaz verdiğini iddia etmişlerdir. Bu eylem haysiyetsiz bir tahriktir, bu büyük bir hadsizliktir. Eğer onlar zulmü görmek istiyorsa, eğer Yahudi soykırımına dikkat çekmek istiyorlarsa dönüp kendi tarihlerine bakmaları yeterlidir. Kuran’a dil uzatan, açıktan nefret suçu işleyen bu küçük insanları kınıyorum. Bizim inancımızda insan en yüce, en şerefli varlıktır” açıklamasını yaptı. 

İlker Turak
 

 

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