Başbakan Yıldırım'dan 'Hakkari'deki terör saldırısına' ilişkin açıklama

Başbakan Binali Yıldırım, Hakkari'de hain terör saldırısı sonucu şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Teröristlerle ilgili takip ve etkisiz hale getirme çalışmaları halen devam etmektedir. Ne yapmaya çalışırsa çalışanlar şunu bilmelidirler ki Türkiye'nin düşmanı, bu milletin düşmanı, bu ülkenin varlığına, bağımsızlığına kasteden kim olursa olsun 80 milyonun duası ve desteği ile gereken karşılığı görecektir. Milletimizin bekası, ülkemizin bekası olan terörle mücadelede kararlılığımız artarak devam edecektir" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen 'Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu Tanıtım Toplantısında' konuştu. Hakkari Şemdinli'de şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet dileyen Yıldırım, "Bu sabah erken saatlerde Şemdinli'nin güneyinde yapılan saldırıda 6 askerimiz, 2 güvenlik korucumuz şehit olmuş, 5 terörist olay yerinde etkisiz hale getirilmiştir. Teröristlerle ilgili takip ve etkisiz hale getirme çalışmaları halen devam etmektedir. Ne yapmaya çalışırsa çalışanlar şunu bilmelidirler ki Türkiye'nin düşmanı, bu milletin düşmanı, bu ülkenin varlığına, bağımsızlığına kasteden kim olursa olsun 80 milyonun duası ve desteği ile gereken karşılığı görecektir. Milletimizin bekası, ülkemizin bekası olan terörle mücadelede kararlılığımız artarak devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'yerli marka otomobile' ilişkin yaptığı açıklamalara işaret eden Yıldırım, "Türkiye'nin geleceği için projenin ilk adımını attığımız bugün de başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Bilim Bakanımız ve emeği geçin herkese teşekkür ediyorum. "Yok mu bir babayiğit" çağrısına cevap veren 5 babayiğide de teşekkürlerimi sunuyorum. Anlaşıldığı gibi TOBB koordinasyonunda, 5'li bir konsorsiyum, ortaklı, bu projeyi gerçekleştirmek için bugün buradalar. İmzaları atacaklar. Şimdiden ülkemize, taraflara hayırlı uğrulu olmasını Mevlamdan niyaz ediyorum. Bu önemli projenin otomotiv sektörüne ve iş dünyamıza yeni bir heyecan getireceğinden şüphem yok. Bu proje Türkiye'nin başarılarına yeni bir başarı da ilave edecektir. Ülkemizde 15 yıldır gerçekleştirdiğimiz ekonomik büyümeyi, teknolojik gelişmeyi yaptığımız projelerle taçlandırdık. Türkiye'yi daha da güçlü yapacak bu adımı da bugün atıyoruz. Önümüzdeki yıllar içinde Türkiye'nin yepyeni ufuklara doğru ilerlemekte olduğunu göreceğiz" şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin yerli ve milli otomotiv yapamaması gibi bir şey söz konusu olamaz"

"Otomotiv sektörü ve üretim, ihracat gibi temel ekonomik göstergeler bakımından ülkemiz günden güne ilerleme kaydediliyor" diyen Yıldırım, "Otomotiv sektörümüzle ilgili rakamlar baktığımızda görüyoruz. İhracatımız içinde otomotivin sanayi payı, 10 yıl içinde ihracatımız içinde otomotiv sanayi payı yüzde 17 seviyeye ulaştı, ihracat kalemlerimiz içinde bir numara. Dün ihracat rakamları açıklandı. Gayet sevindirici bir durumdur. Hal böyleyken Türkiye otomotivde bu kadar yetkin hale gelmişken, ihracatta bir numara olmuşken, Türkiye'nin yerli ve milli otomotiv yapamaması gibi bir şey söz konusu olamaz. Ancak, neden gecikti derseniz. Bu iş otomobil yapıp yapmama meselesi değil, bu iş ekonomi ölçeği bulma meseledir. Bütün çalışmalar bunu temin etme yönünde ince ve detaylı bir şekilde yapıldı. Başından beri şunu söylüyoruz biz, devlet olarak bu imalatın içinde olmayız, ancak biz destek veririz, önünüzü açarız. Engelleri kaldırırız. Ürünü geliştirmek ve marka haline dönüştürmek sizin işiniz, çünkü siz bu işi biliyorsunuz. Sorunları biliyorsunuz. Biz, sadece sizin önünüzü açıp yardımcı olmak görevimiz olduğunu düşündük ve nihayet bu noktada buluştuk. Böylece bu projeye resmen bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri ile başlamış oluyoruz" açıklamasında bulundu.

Türkiye'de 83 Ar-Ge merkezinin olduğunu anlatan Yıldırım, "Bu ne demek? Otomotivle ilgili Ar-Ge Merkezi sayısı bir numaraya oturmuş buluyor. Otomotiv sanayinin toplam kapasitesi 1.9 milyon adet ihracat rakamına ulaşmış durumda. 2017 Ocak-Eylül döneminde 2016'nın aynı dönemine göre toplam üretimimiz yüzde 18, otomobil üretimimiz yüzde 35-31 oranında arttı. Bu dönemde toplam üretim bir milyon 224 bin adede, otomobilde ise 839 bin adede ulaşmış durumda. Otomotiv sanayimizin cirosunu önümüzdeki 10 yıllık dönemde 2 katına çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

"Türkiye otomotiv sektörünün rekabet gücünü sürdürmek için böyle bir adımı atmaya ihtiyacımız var"

Birçok yeniliğin artık hayata girmeye başladığını anlatan Yıldırım, "İnsan unsurundan bağımsız olarak otomobillerin sevk ve idaresi, park edilmesi, makineden makineye iletişimin sağlanması dönemine girmiş bulunuyoruz. Bu önemli teknolojik gelişimi ıskalamamak için bu proje çok isabetli ve zamanında atılmış bir adımı da aynı zamanda teşkil ediyor. Bu alana yatırım yapmanın, kamu özel işbirliği geliştirmenin önemini önümüzdeki yıllarda açık bir şekilde göreceğiz. Türkiye otomotiv sektörünün rekabet gücünü sürdürmek için böyle bir adımı atmaya ihtiyacımız var. Yazılım ve elektronik sektörüyle sektörün arasındaki ilişkileri görüp yatırım yapmak en önemli öncelikli araçlarımızdandır. Yerli otomobil projesinin resmen başlangıcını yapmış bulunuyoruz. Böylece, yurt içi ve dünya pazarında tercih edilebilin kendi akıl terimiz bir otomobili üretmeyi kısa sürede başarmış olacağız. Otomotivde güncel teknolojiyi yakalamak için her adımı atacağız. Sektör tasarım, üretim ve altyapısı, pazarlama deneyimi, marka üretime yetkinliği bakımından tamamıyla hazırdır, fazlası vardır, eksiği yoktur. Türkiye'de esasen yerli, milli otomotiv yapacak mühendis de, teknisyen de, işçi de babayiğitler de var, arkasında kapı gibi devlet var, hükümet var" diye konuştu.

Yıldırım, konuşmasında şunları kaydetti:

"Çıktığımız bu yol Türk mühendisliği, Türk sermayesi açısından da önemli bir dönüm noktasıdır. Yetişmiş insan kaynağımızın, tasarımcılarımızın, teknik elemanlarımızın diğerlerinden eksiği yok, fazlası vardır. Milli tankı, gemiyi, uçağı, insansız hava aracı, teknolojik projeler, havaalanları, tüp geçitleri yapan elbette de yerli otomobili de haydi haydi yapar. 15 yıldır karşılaştığımız onca engele rağmen ülkemize yaşatılan darbe, vesayet girişimlerine rağmen Türkiye büyümeye, rekabet gücünü artırmaya devam ediyor. Hayatın her alanında özellikle ekonomide önemli atılımları gerçekleştirdik. Rekorlara imza attık. Satın alma paritesine bakarsak, durum daha da farklı. Dünyada 13'üncü, Avrupa'da 5'inci sıradayız. bütün bunlar güven ve istikrarla başarıldı. Güven ve istikrar milletin desteği ile sağlandı. Önümüzdeki 10 yıl içinde emin adımlarla ilerlerken Türkiye artık her bakımdan kendi kendine yetebilen ileri teknolojiye sahip, bölgesinde dosta düşmana karşı güven ve istikrarın timsali olan bir ülke olarak emin adımlarla yoluna devam edecektir. Birlikte çıktığımız bu yolculukta bu gruba, ortak girişim grubuna başarılar diliyorum. Ülkemiz için bir tek istihdam açan herkesin başımızın üstünde yeri vardır. Bu proje bir değil binlerce vatandaşımıza iş, aş sağlayacak."

Enise Vural