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Başbakan Yıldırım'dan hasta ziyareti

Başbakan Binali Yıldırım Bağcılar'da bulunan özel bir hastanede hasta ziyaretinde bulundu. Ziyaretin ardından Başbakan Yıldırım vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Başbakan Yıldırımdan hasta ziyareti

10 Ekim 2016 07:17
Başbakan Yıldırım'dan hasta ziyareti - Tıkla İzle

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul il başkanlığında yapılan milletvekilleri istişare ve il yönetim kurulu toplantısının ardından Bağcılar'da bulunan özel bir hastaneye gitti. Burada yakını Bülent Coşkunyel ve İBB'den eski mesai arkadaşı Tahsin Dindar'ı ziyaret etti, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hastaneden çıkarken hasta yakınları ile sohbet eden Başbakan Yıldırım, Tekirdağ'dan gelen Emekli Mali müşavir Nutki Özeren isimli hastanın eşinin davetini geri çevirmeyerek sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Özeren ile aralarında geçen sohbette gündem Yavuz Sultan Selim Köprüsü oldu. Hastane çıkışında ise kendisini bekleyen vatandaşlar ile biraraya geldi. 20 aylık bebeği kucağına alıp sevdi. Başka bir bebekle de yakından ilgilendi. Bebeklere hediye takdim etti. Hasta ve hasta yakınları ile bir süre daha sohbet eden Başbakan Binali Yıldırım, Tuzla'daki konutuna geçti.


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