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Başbakan Yıldırım’dan hasta ziyareti..

Başbakan Yıldırım, İstanbul’daki Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Üsküdar Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hasta ziyaretlerinde bulundu. Hastane çıkışında vatandaşlar Yıldırım’a yoğun ilgi gösterdi.

Başbakan Yıldırımdan hasta ziyareti..

14 Mayıs 2018 18:05

Başbakan Binali Yıldırım İstanbul’da hasta ziyaretlerinde bulundu. Başbakan Yıldırım’ın ilk durağı Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi oldu. Eşi Semiha Yıldırım ile birlikte burada tedavi gören bir akrabasını ziyaret eden Yıldırım, yaklaşık bir saat kaldıktan sonra hastaneden ayrıldı. Hastane çıkışında Başbakan Yıldırım’a vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Binali Yıldırım, daha sonra Üsküdar’da bulunan Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne geçerek bir hasta ziyaretinde bulundu.  

 

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