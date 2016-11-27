Başbakan Binali Yıldırım, dün İstanbul Sağlık Fuarı’nın kapanış programına katıldıktan sonra hasta ziyareti için Bağcılar’da özel bir hastaneye gitti. Hastane girişinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başbakan Yıldırım, kendisine yapılan çay davetini de geri çevirmedi. YIldırım, hastanenin bahçesinde bekleyen hasta yakınları ile birlikte çay içip sohbet etti. Sağlık hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, AK Parti hükumeti döneminde sağlıkta yaşanan dönüşüme vurgu yaptı. Mehmet Dinç isimli bir hasta yakını, Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşanan yoğunluktan bahsetti. Yıldırım, bunun üzerine Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ı arayarak, “Vatandaşlar ile sağlık meselesi hakkında konuşuyoruz. Mehmet Dinç amcamız diyor ki; 'Hastanenin hizmetinden şikayetimiz yok ancak aşırı yoğunluktan dolayı memnuniyetsizlik var” dedi.

Telefonu Dinç’e verip Bakan Akdağ ile görüştüren Başbakan Yıldırım, Akdağ’dan sorunun giderilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını istedi. Bakan Akdağ ise hangi alanlarda sıkıntı olduğunu bizzat kendisinin tespit edeceğini söyledi.

Okul Arkadaşına Sürpriz Ziyaret

Bahçedeki sohbetin ardından hastaneye giren Başbakan Yıldırım, koridorda okul arkadaşının çocukları ile karşılaştı. Hemşehrisinin bu hastanede tedavi gördüğünü öğrenen Başbakan Yıldırım, önceden planlanan hasta ziyaretlerinin ardından okul arkadaşı Fikret Türkücü’ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Erzincan’da orta ve lise eğitimini birlikte tamamlayan Yıldırım ve Türkücü'nün gündeminde gençlik anıları ve Refahiye’deki Dumanlı Yaylası vardı.

Taksi Durağına Gelen Telefonlara Cevap Verdi

Hastane çıkışında Başbakan Yıldırım’ın konvoyunu bu kez taksiciler durdurdu. Taksi esnafının davetini geri çevirmeyen Başbakan Yıldırım, taksi durağına giderek çay içip sohbet etti. Taksicilerin sorunlarını dinleyen Başbakan Yıldırım, 15 Temmuz’da fedakarlık gösteren taksici esnaf ve vatandaşlara teşekkür etti. Taksiciler de o gece neler yaşadıklarını anlattı.

Başbakan Yıldırım, ziyaretin sonunda taksicilerin kullandığı özel haberleşme sistemi üzerinden taksi durağının şoförlerine seslenerek, “Burada olmayan değerli taksici kardeşlerimi selamlıyorum. Allah işinizi rast getirsin” dedi.

Yıldırım, durağın telefonlarına da cevap verdi. Kendisini tanıyamayan müşteriye Başbakan Yıldırım, “Buraya misafirliğe geldim. Ben Binali Yıldırım. Hane halkına, herkese selam söyleyin” şeklinde konuştu.

Başbakan Yıldırım'a hastane ve taksi durağı ziyaretine Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay ve Medipol Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Fahrettin Koca da eşlik etti.