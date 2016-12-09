Başbakan Binali Yıldırım, Zonguldak ziyareti kapsamında Valilik binasını ziyaret etti. Beraberindeki bakanlarla birlikte Valilik ziyareti çıkışında gazetecilerin yeni anayasa paketine ilişkin soruları yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım, “Anayasa değişikliği ile ilgili AK Parti grubu olarak teklifimizi inşallah yarın meclis başkanlığına sunmuş olacağız. Ondan sonra anayasa komisyonunda ele alınacak. Daha sonra genel kurula gelecek. Sonrası malum ve genel kuruldan 330 rey üzerinde geçince halk oylamasına gidecek” diye konuştu.

Gazetecilerin “Bütün maddelerde bir mutabakat sağlandı mı?” sorusuna yanıt veren Başbakan Yıldırım, “Evet. Cumhurbaşkanının parti ile ilişkisi devam edecek” dedi.

CHP liderinin referandumdan yüksek oranda kabul görse bile kabul etmeyeceklerinin hatırlatılması üzerine Başbakan Yıldırım, "Vatandaşı tanımayanı vatandaş da tanımasın. Vatandaşı tanımayanı vatandaş hiç tanımaz. Kusura bakmasın. Kim olursa olsun. Hepsini yarın verilince göreceksiniz. Bütün detayları takdir edersiniz ki aklımda tutamam” yanıtını verdi.

Onur Altındağ- Ömer Tekcan - Vedat Kılıç - Sertaç Özdemir