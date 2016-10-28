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Başbakan Yıldırım’dan Kılıçdaroğlu’na yanıt

Başbakan Binali Yıldırım, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun "AK Parti’de Bylock kullanan vekiller olduğu ve bu isimleri elemek için erken seçime gidileceği" iddialarına yanıt verdi.

Başbakan Yıldırımdan Kılıçdaroğluna yanıt

28 Ekim 2016 13:58

Cuma namazı sonrası basın mensuplarının karşısına çıkan Yıldırım, ana muhalefet partisi lideri Kılıçdaroğlu’nun çok önemli bir ihbar ve iddiada bulunduğunu, bu konuda elindeki delilleri hukuka sunması gerektiğini söyledi. Başbakan, “Kendisinden beklenen belgeleri versin, biz de gereğini yapalım. Bizim görevimiz ayıklamak değil, derleyip, toparlayıp adalete teslim etmek. Böyle bir şey bilip de bilgilendirmiyorsa, görevini yapmıyor demektir” diye konuştu.

"ERKEN SEÇİM AKLA ZİYAN BİR İŞ"

Yıldırım, erken seçim iddiasına ilişkin ise “akla ziyan” olarak yorumlayarak, “FETÖ’cüleri temizlemek için erken seçim akla ziyan bir iştir. Doğru olan onları adalete teslim etmektir. Seçim kolay iş değil, 1 yıl kaybıdır. Milletin işi gücü yok da bizi mi seçecek?” dedi.

RAKKA OPERASYONU

Yıldırım’a gündemdeki Rakka operasyonu da soruldu. Başbakan, ABD’nin DEAŞ’la mücadelede Münbiç’ten sonra ikinci odak noktası olarak Rakka’yı gördüğünü belirterek, “Mücadele için bizimle karşılıklı görüşüyorlar. Bizim açık ve net bir duruşumuz var. -Rakka operasyonunda DEAŞ’a karşı sizinle olabiliriz ama terörist grup tanımladığımız PYG/YPG gibi unsurlar yer alırsa biz yokuz-. Terör örgütüyle başka bir terör örgütüyle mücadele hukuk devletine yakışmaz” ifadelerini kullandı.

DEĞİŞEN PROTOKOL

Bir başka soru üzerine, jandarma teşkilatı İçişleri Bakanlığı’na bağlandıktan sonra il protokolünde değişiklikler meydana geldiğini ifade eden Başbakan Binali Yıldırım, “Resmi törenlerde çelenk koyma görevi, illerde valiler ve Belediye Başkanı, ilçelerde ise Kaymakam ve Belediye Başkanı şeklinde olacak” dedi.


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