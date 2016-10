Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarını eleştirdi.

“Cumhurbaşkanımız o gece milletiyle beraberdi, peki siz neredeydiniz?”

“Görüyorum ana muhalefet partisi fırsat buldukça bu Yenikapı ruhunu ortadan kaldırmak, yine bildik ayrıştırıcı siyaset alışkanlığına dönmek istiyor” diyen Başbakan Yıldırım, “Önceki gün ana muhalefet partisi genel başkanının son derece talihsiz bir açıklaması oldu. ‘Beyefendi Marmaris’te tatildeyken meclis topa tutuluyordu’ diyor. Bu son derece haksız ve yakışıksız bir açıklamadır. 15 Temmuz gecesi Türkiye büyük bir tehlike atlattı. Olağanüstü günlerden geçtiğimiz böyle bir dönemde siyasetin gerilmesini istemek, bu ülkeyi sevmek demek değildir. Ülkemizin zor bir süreçten geçtiği bu zamanlarda siyasetin gerilim üretmesini istemiyoruz. Cumhurbaşkanımıza bu haksız, yakışıksız ithamı yapan ana muhalefet partisi genel başkanının Cumhurbaşkanımıza karşı en azından bir özür borcu var. Özür dilemelidir. Çünkü Cumhurbaşkanımızın o gece nerede olduğunu herkes biliyor. O gece darbecilerin ilk olarak Cumhurbaşkanımızı almaya gittiklerini de bütün Türkiye biliyor. Cumhurbaşkanımızın o gece gösterdiği dirayet ve cesaret dünyada hayranlıkla karşılanıyor. Biz daha önceki gibi şapkamızı, ceketimizi alıp kaybolmadık, toz olmadık, tanklara siper olan bu aziz millet karşısında şapka çıkardık. Ülkeyi terk etmeyi bir an bile düşünmedik. Darbecilere meydan okuduk ve milletin yanında olduk. Tehditlere rağmen, uçağın düşürülmesinden tereddüt etmeyen Cumhurbaşkanımız İstanbul’a geldi. Üzerinde jetler uçarken, yanında bombalar patlarken saklanmayı aklından geçirmedi. Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanımız o gece her saniye milletiyle beraberdi. Peki o gece siz neredeydiniz? Darbe oldu CHP Genel Merkezi FETÖ’cülerin ağlama duvarına döndü. Mağdur edebiyatı ile her fırsatta FETÖ’cülere moral veriyorsunuz. İnsanın dili ile vicdanı arasında irtibat olması lazım. O irtibat olmazsa dil vicdansız olur, çirkinleşir” diye konuştu.

Volkan Kayalar