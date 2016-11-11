Başbakan Binalı Yıldırım, Rize ziyaretinde esnaf ve STK temsilcileri ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Salonunda bir araya geldi. Yıldırım burada konuşmasına Rizelilerden övgü dolu sözlerle bahsederek başladı. Yıldırım, “Rize sadece Türkiye’ye değil bize ve dünyada da bir lider armağan etti. Rizeli cömerttir, dosttur, vefalıdır, kardeşine kardeştir. Rizeli icap ettiğinde Karadeniz gibi coşmasını da bilir, gerektiğinde Kaçkar Dağı gibi hükmetmesini de, gerektiğinde Fırtına deresi gibi gürlemesini de” diye konuştu. Yıldırım, Rize’de 14 yılda 9 milyar TL yatırım desteği sağlandığını da belirtti.

Kobilere müjde

Bakan Yıldırım konuşmasında Kobiler için hazırlanan yeni kredi çalışmasına değinerek, “Kobiler bir ekonominin omurgasıdır. Tüm istihdamın yüzde 90’ dan fazlası kobilerden gelir. İhracatın yüzde 60’dan fazlası kobilerden gelir. Tüm ekonomik faaliyetlerin yüzde 70 kobi faaliyetleri oluşturuyor. Onun için Kobiler ekonominin omurgasıdır, bel kemiğidir. Kobilerin güçlenmesi için bir karar aldık. Hazine bu kararı aldı. Kredi garanti fonunu kullanarak kobilere bu güne kadar aldıklarının üzerine 17 milyar liralık yeni kredi imkanı sağlıyoruz. Şu ana kadar kullandıkları 3 milyardır. 17 milyarlık yeni kredi hacmi oluşturduk. Böyle piyasada ki hareketlilik artacak, canlılık artacak, iyi olan ekonomimiz daha da iyi oyacak” dedi. Emekli esnafa da müjde veren Yıldırım, “Emekli olup iş yeri açıp çalışan esnaflarından vergi alıyorduk. Bu vergiyi yüzde 10’a indirdik. Sosyal güvenlik destek pirimi kesintisinin tamamını kaldırdık. Nakliyecilik yapan esnafımızın araçlarını yenilemeleri için ÖTV’yi kaldırdık. 30 Haziran 2019 kadar araçlarını yeniledikleri taktirde ÖTV ödemeyecekler” şeklinde konuştu.

Asgari ücret desteği devam edecek

Bakan Yıldırım, 2016 yılında işverene uygulanan asgari ücret desteğinin 2017 yılında da devam edeceğini ilk kez Rize’de açıkladı. Yıldırım, “Bir müjdeyi de Kobilere vermek istiyorum. Asgari ücret geçen yıl bin 300 oldu. Bunun artması dolayısı ile iş verenlerimize destek verdik. Prim ve vergide. Şimdi iş veren esnafımız merak ediyor. Bu destek ne olacak. Bu bir yıllığına verilmişti. Yüklerini hafifletelim diye. Buradan Rize’den tüm Türkiye’ye ilan ediyorum. Bu destekler 2017 yılı boyunca da devam edecek. Vatandaş 15 Temmuz’da bizim yanımızdaydı biz de vatandaşın yanında olacağız. Başka yolu yok. 7.5 katrilyon tutuyor. Helal olsun. 15 Temmuz başarılı olsa bunları konuşabilir miydik. Milletten gelen milletle gitsin. Bizim işimiz milletin toparlayıp topladığını adil bir şekilde hizmete dönüştürmektir" şeklinde konuştu.

Anayasa teklifi kısa sürede meclise gelecek

Anayasa çalışmalarına değinen Yıldırım, “Bu anayasada gerekli değişikliği yapmak için teklifimizi kısa sürede meclise getireceğiz. Meclisimiz gerekli görüşmeleri yapıp oradan da sizin önünüze getireceğiz. Siz de her zaman olduğu gibi bu işi halledeceksiniz. Vekillerin halledemediği işi siz asılları halledeceksiniz. Vekillerin halledemediği işi asılları halleder. Dedik ki yeter ki biz vekiller olarak bu sorunu milletin önüne getirelim. Hiç değilse bunun için gelin görevinizi yapın, mecliste bu değişikliğe katkı sağlayın. Son kararı millet verecek. Biz milletin adına nasıl karar verelim. Milletin verdiği kararın başımızın gözümüzün üstünde yeri vardır. İnşallah Türkiye’nin gündemini meşgul eden bu meseleyi de kısa zamanda gündemimizden çıkartacağız” diye konuştu.

Dinleyenleri kahkahaya boğdu

Bakan Yıldırım bir esnafın yeni hastane talebi üzerine verdiği cevaplar ile izleyenleri kahkahalara boğdu. Yeni hastane isteyen esnafa, “Hastanelerin patronu burada Recep Akdağ. Hastane istiyorsan Recep Bey'e, polis istiyorsan Süleyman Bey'e, yol istiyorsan Ahmet Bey'e müracaat edeceksin. Esnafa kredi istiyorsan Faruk Bey'e. Gençlik istiyorsan, spor istiyorsan, gezmek tozmak istiyorsan Çağatay Kılıç. Hizmet istiyorsanız burada. Vakıf ve hayır hasenat istiyorsan Veysi Kaynak. Hemen kaynak olsun. Onun işi vakıf. Garip gureba. Kimsesizlerin kimsesi sessiz yığınların sesi Recep Tayyip Erdoğan” dedi.

Trump’tan selam getirdi

Bakan Yıldırım’ın konuşması sırasında ABD’nin yeni seçilen Başkanı Trump’un selamını Rizelilere iletmesi salonda yeniden kahkaha seslerinin duyulmasına neden oldu. Yıldırım, “ABD’nin yeni seçilmiş Başkanın da size selamı var. Üzerimde kalmasın. Telefonla görüştüğümde 'Türk milletine selam söyle' dedi. Biz de 'aleyküm selam' dedik. Biz de onun milletine selam söyledik" dedi.

Yıldırım’ın konuşmasının ardından Rize Valisi Erdoğan Bektaş Yıldırım’a üzerinde hat işli bir bakır levha hediye etti.

Göktürk Fırat - Hasan Fehmi Demir