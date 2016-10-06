Başbakan Yıldırım, İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 93. yıldönümünü en içten dileklerimle kutladığını belirterek, "Yüzyıllarca hem devletimize hem de kültür ve medeniyetimize başkentlik yapan İstanbul’un, maruz kaldığı elim işgal dönemi 6 Ekim 1923 tarihinde sona ermişti. Muzaffer ordumuz şehre girerken, milletimiz istiklal hasretiyle yollara dökülmüş, askerlerimizi sevinç gözyaşları ve çiçek yağmurları eşliğinde karşılamıştı. O gün İstanbul’un her yanında Türk Bayrakları yeniden dalgalanmaya başlamıştı. Aziz İstanbul, o kurtuluş gününden sonra da dünyanın ve Türkiye’nin incisi olarak varlığını sürürdü. Bundan sonra da Türkiye Cumhuriyeti’nin, Türkiye’nin, Türk milletinin gözbebeği olarak tarihteki yerini ebediyete kadar koruyacaktır. İstanbul’un bu gurur gününü tekrar kutlarken, bütün şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla anıyor, İstanbullu hemşehrilerimi en kalbi duygularımla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

Pelin Üzek