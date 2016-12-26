Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Başbakan Yıldırım'dan Mehmet Akif Ersoy mesajı

Başbakan Yıldırım'dan Mehmet Akif Ersoy mesajı

Başbakan Binali Yıldırım, "İstiklal Şairimiz Mehmet Akif’in eserleri, şiirleri, destansı mücadelesi ve örnek hayatıyla gelecek nesillerimizin de ilham kaynağı olacağına yürekten inanıyorum" dedi.

Başbakan Yıldırımdan Mehmet Akif Ersoy mesajı

26 Aralık 2016 18:10

Başbakan Binali Yıldırım, Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 80. yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Mehmet Akif Ersoy, ‘Çanakkale Şehitlerine’, ‘Bülbül’, ‘İstiklal Marşı’ gibi her biri birbirinden kıymetli eserleriyle ve şehir şehir çoğalan vaazlarıyla, savaşlar, işgaller ve göçlerden yorgun düşmüş milletimizin yeniden şahlanması ve tarih sahnesine yeniden çıkması için istiklal meşalesini tutuşturmuş müstesna bir şahsiyet, kudretli bir şair, kurucu bir mütefekkirdir. Milli mücadele ruhunun hayat bulması için ömrünü fedakarca vakfeden Merhum Akif, ebedileşen eserleri, mücadeleci kişiliği, derin ilmi ve örnek ahlakı ile gönülleri fethetmeyi edebiyat, sanat ve fikir dünyamıza rehberlik etmeyi sürdürmektedir. İstiklal Şairimiz Mehmet Akif’in eserleri, şiirleri, destansı mücadelesi ve örnek hayatıyla gelecek nesillerimizin de ilham kaynağı olacağına yürekten inanıyorum. Aramızdan ayrılışının 80. yıldönümü vesilesiyle Mehmet Akif Ersoy’u bir kez daha rahmet ve hürmetle anıyorum" ifadelerine yer verdi.  

Enise Vural 

Etiketler: Başbakan Yıldırım, Mehmet Akif Ersoy mesajı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 8°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç