Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Politika
  •  » Başbakan Yıldırım’dan MHP’li belediyeye ziyaret

Başbakan Yıldırım’dan MHP’li belediyeye ziyaret

Başbakan Binali Yıldırım, MHP’li Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç’ı ziyaret etti.

Başbakan Yıldırımdan MHPli belediyeye ziyaret

31 Aralık 2016 22:30

Kilis ve Gaziantep’te bir dizi incelemede bulunan Başbakan Binali Yıldırım, Gaziantep’in Oğuzeli ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç’ı da makamında ziyaret etti. Belediye Başkanı Kılıç ile belediye başkan yardımcıları ve meclis üyelerinin karşıladığı Başbakan Yıldırım’a bir grup AK Partili’de sürpriz karşılamada bulundu. “Ak gençlik seninle gurur duyuyor” sloganları üzerine Başbakan Yıldırım, MHP’li başkan ve beraberindekilerin yanından AK Partililerin bulunduğu bölgeye geçti. Gençlerle tokalaşan Başbakan Yıldırım, gençlerle bir süre sohbet etti. Çekilen hatıra fotoğrafının ardından Yıldırım ve kendisini karşılayan Belediye Başkanı Kılıç’ın makamına geçti.

Görüşmenin ardından belediyeden ayrılan Başbakan Yıldırım, AK Partili grup tarafından ’Dik dur eğilme, bu millet seninle’ sloganları ile uğurlandı.


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

POLİTİKA VİDEO GALERİ
POLİTİKA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara -2°C

  • İzmir

    İzmir 8°C

  • Bursa

    Bursa 4°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç