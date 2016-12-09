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Başbakan Yıldırım’dan MHP’ye ziyaret

Başbakan Binali Yıldırım, Zonguldak ziyareti kapsamında MHP İl Başkanlığını ziyaret etti.

Başbakan Yıldırımdan MHPye ziyaret

09 Aralık 2016 20:32

Filyos Liman Projesi’nin temel atma töreni ile 72 tesisin açılışını gerçekleştiren Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti İl Teşkilatını ziyaret etti. Başbakan Yıldırım, daha sonra teşkilat binasının yanında bulunan MHP İl Başkanlığını ziyaret etti.

MHP’ye sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Başbakan Yıldırım, MHP İl Başkanı Hamdi Ayan tarafından karşılandı. Ziyaret basına kapalı gerçekleştirildi. Yaklaşık yarım saat MHP İl Başkanlığı binasında kalan Başbakan Binali Yıldırım ardından Genel Maden İşçileri Sendikasına geçti.

GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci ve maden işçileri tarafından karşılanan Başbakan Yıldırım, maden işçilerinin sorunlarını dinledi. Yıldırım, GMİS ziyaretinin ardından helikopter ile kentten ayrıldı. 

Sertaç Özdemir - Vedat Kılıç


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