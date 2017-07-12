Başbakan Yıldırım'dan muhalefete davet cevabı

Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişiminin anma etkinlikleri kapsamında hazırlanan 360 derece sanal gerçeklik tırını ziyaret etti. Burada gazetecilerin sorularına cevap veren Binali Yıldırım, CHP ve HDP’nin TBMM’deki özel oturuma davet edilmediği yönündeki eleştirilere cevap verdi. Yıldırım, “Bize bir davet gelmedi. Mecliste o gün yaşananlar yaşandığında kimse davet etmedi. Biz kendiliğimizden milletvekillerimiz, bakanlarımız kalktı gittiler. Meclis'e sahip çıktılar. Aynı saatte, aynı yerde herkes tekrar toplansın diye ilan ediyoruz. Burada alınganlık göstermeye lüzum yok. Sene-i devriyesinde TBMM'de aynı saatte tekrar milletvekiliyle, vatandaşıyla, kadınıyla erkeğiyle toplanması, o meydanda 15 Temmuz ruhunun canlı tutulması gerekir. O yüzden ana muhalefet partisinin alınganlık göstermesine lüzum yok. Biz de yazılı davet almadık. Bu Meclis Başkanlığımızın yaptığı bir organizasyondur. İstiklal mücadelesi için davete ihtiyaç yok. Bu mücadele yediden yetmişe hepimizin en temel görevidir” diye konuştu.



Musa Erdoğan

