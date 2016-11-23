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Başbakan Yıldırım’dan ‘Öğretmenler Günü’ mesajı

Başbakan Binali Yıldırım, 14 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Öğretmenler Günü vesilesiyle öğretmenlerimize bir kez daha şükran ve minnet duygularımı sunuyorum” dedi.

Başbakan Yıldırımdan Öğretmenler Günü mesajı

23 Kasım 2016 18:46

Başbakan Binali Yıldırım 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Mesajında tüm öğretmenleri en kalbi duygularla selamladığını kaydeden Yıldırım, “Öğretmenler Günü vesilesiyle bütün öğretmenlerimizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Öğretmenlerimiz, çocuklarımızı eğiterek geleceğe güvenle hazırlamaktadır. Bir altın cevheri, ustasının elinde nadide bir mücevhere nasıl dönüşüyorsa; evreni özünde taşıyan insan da öğretmenlerimizin elinde dikkat, sabır, fedakarlık, incelik, emek ve göz nuruyla alemlerin en şerefli varlığına dönüşmektedir. Öğretmenlerimizin cömertçe sunduğu sevgi ve bilgi hazineleri, kişiliklerimize ve insani münasebetlerimize ömrümüz boyunca zenginlik katmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Öğretmenlerimize bir kez daha şükran ve minnet duygularımı sunuyorum”

Türkiye’nin bugüne kadar üstesinden geldiği zorluklarda öğretmenlerin büyük pay sahibi olduğunu belirten Yıldırım, mesajında şunları kaydetti:
“Ülkemiz, bugüne dek öğretmenlerimizin unutulmaz çabaları sayesinde zorlukların üstesinden gelmiş ve kalkınma yolunda önemli mesafeler kat etmiştir. Öğrencilerinin ruhsal ve bedensel sağlıklarını ön planda tutan, mesleğini ahlaklı bir fert ve toplum hedefiyle icra eden öğretmenlerimiz; inanıyorum ki, bundan sonra da farklı düşüncelere daima saygı duyan ve tam demokrasiye içtenlikle sahip çıkan nesiller yetiştirecektir. Dünyada hak ettiğimiz güç ve itibarı elde etmemiz için ‘üretim-bilgi’ temelli ekonomik yapının gerekliliğini idrak eden öğretmenlerimiz, ‘araştırma-öğrenme-uygulama’ temelli eğitim sistemini hayat geçirerek ülkemizin kalkınmasında öncü bir rol oynayacaklardır. Milletimizin her bir ferdinin öğretmenlerimize olan sevgisi, saygısı ve inancı tamdır. Öğretmenler Günü vesilesiyle öğretmenlerimize bir kez daha şükran ve minnet duygularımı sunuyorum.”
Şehit olan öğretmenler başta olmak üzere hayatını kaybeden tüm öğretmenleri rahmetle andığını söyleyen Başbakan Yıldırım, emekli olmuş öğretmenlere de sıhhat diledi.  

Caner Ünver


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