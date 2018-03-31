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Başbakan Yıldırım'dan öldürülen okul müdürünün ailesine ziyaret

İzmir'de bulunan Başbakan Binali Yıldırım, geçtiğimiz yıl Aralık ayında Ödemiş’te öğrencisi tarafından pompalı tüfekle öldürülen okul müdürü Ayhan Kökmen'in ailesini ziyaret etti.

Başbakan Yıldırımdan öldürülen okul müdürünün ailesine ziyaret

31 Mart 2018 16:36

Başbakan Binali Yıldırım, Ödemiş Devlet Hastanesi açılışının ardından AK Parti Ödemiş İlçe Kongresi'ne katıldı. Yıldırım daha sonra geçtiğimiz yıl Aralık ayında Ödemiş’te öğrencisi tarafından pompalı tüfekle öldürülen okul müdürü Ayhan Kökmen'in ailesine ziyarette bulundu. Başbakan Yıldırım, kendisini evin bulunduğu sokakta bekleyen vatandaşlarla da sohbet etti. Çocukları seven ve onlara oyuncak hediye eden Yıldırım, daha sonra AK Parti Tire İlçe Kongresi'ne katılmak üzere Ödemiş'ten ayrıldı.  

Ceren Atmaca - Halil Karahan - Tolga Tahçı
 

 

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