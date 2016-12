Başbakan Binali Yıldırım, Moskova temaslarını tamamladıktan sonra Kazan’a geçti. Ratuşa Belediye Etkinlik Binası’nda Türk-Tatar İş Forumu’nda konuşan Başbakan Yıldırım, Tataristan ile işbirliğinin Rusya ile ekonomik ilişkilerin temel taşlarından biri olduğunu kaydetti. Yıldırım, "Tataristan otomotiv, cam, ağaç petrokimya alanında ve diğer alanlarında faaliyet gösteren birçok Türk yatırımcı var. 2 milyar doların üzerinde doğrudan bir Türk yatırım var. Uzun zamanda bu bölgede en etkin yatırımcı konumundayız" dedi.

Tataristan’ın sembolü hale gelen Kul Şerif Camii’nden köprülere, başbakanlık konutundan, alışveriş merkezlerine kadar birçok eserde Türk şirketlerinin emeği ve imzası bulunduğunu bildiren Yıldırım, "Türk işçilerinin alın teri var. Vesile olan, bu eserleri ortaya koyan herkese teşekkür ediyorum. Türkiye ve Tataristan adına güzel bir hizmet görüyorlar" ifadelerini kullandı.

Son dönemde müteahhitlik alanlarında, rafineri doğalgaz, otel inşaatları gibi önemli projeleri de Türk müteahhitlerin üstlendiğini ifade eden Yıldırım, "Rusya ile ekonomik ilişkilerimizin son 1 senede yaşadığımız bir tatsız olay nedeniyle gerileme hatta duraklama dönemine girdiğini biliyoruz. Ancak şartlar böyle olmasına rağmen Tataristan’a yapılan yatırımlarda duraklama olmadı" dedi.



"2014 yılında 500 milyon doların üzerine çıkan ticaret maalesef geçen yıl düşük kaldı"

Yıldırım açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Türkiye-Rusya ilişkilerinin yeniden düzelmesiyle beraber normalleşme sürecine girmesiyle beraber Tataristan’da da yatırımlar daha da artacak, ticaret daha da büyüyecek. 2014 yılında 500 milyon doların üzerine çıkan ticaret maalesef geçen yıl düşük kaldı. 500 milyon değil daha üst seviyelere çıkarma imkanı var. Tataristan kapasiteden daha fazla üretim yapıyor. Tataristan’ın ne kadar gelişmiş olması ilişkilerimiz açısında öneme sahip."

"2023 yılına kadar 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak gibi güçlü bir hedefimiz var"

Tatar şirketlerinin de Türkiye’ye gelip istedikleri alanda iş yapmalarının beklendiğini sözlerine ekleyen Başbakan Yıldırım, "Bunun için her türlü imkan her türlü altyapı mevcuttur. Özellikle enerji başta olmak üzere altyapı yatırımlarında Rusya ile büyük projeler gerçekleştiriyoruz. Bu projelerde Tatatristan yer alabilir. Cumhurbaşkanı Minnihanov’un Ankara’ya gerçekleştireceği ziyaretinde bu anlamda çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Rusya ile devam etmekte olan normalleşeme süreci ile Tataristan ile kurmuş olduğumuz güçlü bağları ileriye taşıyacağız. Rusya ile birlikte sahiplendiğimiz 2023 yılına kadar 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak gibi güçlü bir hedefimiz var. Malum olunduğu üzere 2008 yılında 38 milyar doları görmüştük. Dolayısıyla bu hedef hala geçerli olabilecek geçerli bir hedeftir" açıklamasını yaptı.

Moskova temaslarını anlatan Başbakan Yıldırım, Moskova’da Medvedev ve Putin ile görüşme yaptığını kaydederken, "İlişkileri gözden geçirdik ve yeni dönemin her iki ülkenin menfaati açısından kalkınması, refahı bakımından oldukça uygun şartların müsait olduğu konusunda tam bir mutabakat sağladık. Bundan böyle Karadeniz’i çevreleyen bölgenin en güçlü ülkeleri Türkiye ve Rusya her bakımdan ilişkileri geliştirecek. Bu ilişikler enerji alanında sınırlı değil, alt yapı savunma, uzay, tarım ve ulaştırma gibi kültür turizm gibi birçok sektörü de kapsayacak şekilde hem çeşitlendireceğiz hem ileriye götüreceğiz. Bunun alt yapısı hazırlandı. Cumhurbaşkanımız ve Rusya Devlet Başkanı geçtiğimiz aylarda bir araya gelerek 2015’te yaşanan olayın geride kaldığını ilişkileri düzeltmenin ve daha fazla ticaret, daha fazla alış veriş, daha fazla ekonomiyi büyütme zamanı olduğu konusunda anlaştılar" dedi.

"Gıda ürünleri üzerindeki bazı yasaklar kalktı"

Dünkü ziyarette gösterilen hedef doğrultusunda önemli fırsatlar olduğunu her iki tarafın da buna hazır oluğunu müşade edildiğini bildiren Yıldırım, "O kararlardan başlıca tarifesiz uçuşların yeniden başlaması, bunlar başladı. Önümüzdeki yıl da turizmdeki canlanmayı özellikle Antalya’ya gelen misafirlerimizin sayısını arttırmak için desteğimiz devam edecek. Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı yaptık. Gıda ürünleri üzerindeki bazı yasaklar kalktı. İstihdama getirilen kısıtlamaların da kaldırılması konusunda talebimizi, beklentimizi, ilettik. Taşımacılığın önündeki insanların ve malların rahatça ulaşmasındaki bütün engellerin kaldırılmasıdır. 2017 yılı içinde en fazla yoğunlaşacağımız ve başarmaya çalışacağımız konu budur" ifadelerine yer verdi.