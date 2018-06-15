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Başbakan Yıldırım’dan provokasyon uyarısı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde esnaf gezisi sırasında saldırı sonucu hayatını kaybeden AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın ağabeyi Mehmet Şah Yıldız’ın taziyesi için bölgeye giden Başbakan Binali Yıldırım, provokasyon uyarısında bulundu.

Başbakan Yıldırımdan provokasyon uyarısı

15 Haziran 2018 16:22

Başbakan Binali Yıldırım, seçim çalışmaları esnasında 4 kişinin öldüğü Suruç’ta, kardeşi Mehmet Şah Yıldız saldırıda ölen Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın seçim bürosuna giderek taziyede bulundu. Başbakan Yıldırım burada yaptığı açıklamada provokasyon uyarısında bulunarak, "Bu hassas günlerde tahriklere asla itibar etmemeli, sabır ve temniyle hareket edilmelidir. Zaten olayın tazeliği dolayısıyla gergin bir ortam var. Başka tatsız hadiselerin yaşanmaması için azami gayret göstermek durumundayız" dedi. 

Provokasyonlara karşı gerekli tedbirlerin alındığını da kaydeden Başbakan Yıldırım, "Emniyet güçlerimiz valilik, gerekli güvenlik tedbirlerini eksiksiz alacaktır. O yüzden buradaki vatandaşlarımız tedirgin olmasın. Devlet tüm gücüyle örgüte karşı, örgütün yapabileceği provokasyonlarına karşı burada mevcut olacaktır. Bu tür olaylara meydan vermeyecektir" dedi. 

Yıldırım, gazetecilerin gözaltılarla ilgili sorusuna ise "Şu anda bilgi alacağım kaymakamlıktan. Bakanımızla değerlendirme yapacağız. Bulgular var, tespitler ve bu çerçevede çalışıyoruz" diye konuştu.
Başbakan Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile bölgedeki incelemelerini sürdürüyor. 

Şinasi İnan - Abdülkadir Güneş

 

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