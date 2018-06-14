Başbakan Yıldırım’dan Ramazan Bayramı mesajı

Başbakan Yıldrırım, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında, "Sevgili vatandaşlarım, Mübarek Ramazan bayramınızı en içten duygularla kutluyor, bayramın ülkemize, İslam dünyasına, bütün insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyorum. Bizler, Ramazan’ın vesile kıldığı kardeşlik ve yardımlaşma duygularını asırlar boyu içimize sindirmiş; bu atmosferi bütün hayata yaymayı başarmış köklü bir geleneğin mensuplarıyız.Sağlam manevi dinamiklere ve tarihi tecrübelere sahip olan milletimizin en belirgin vasfı güçlü bir dayanışma ruhuna sahip olmasıdır. Farklılıkları zenginlik kabul eden ve daima hoşgörüyü, adaleti esas alan milletimiz, karşılaştığı bütün sıkıntılardan dayanışma ruhu ile kurtulmuştur. Aziz milletimiz, bu Ramazan ayında da Suriye’den, Irak’tan, Afganistan’dan ülkemize gelenleri takdire şayan bir misafirperverlikle, şefkat, merhamet, kardeşlik duygularıyla bağrına basmıştır.Türkiye, bütün gücü ve kararlılığıyla kimsesizlerin kimsesi, mazlum ve mağdurların hamisi, insanlığın vicdanı olmaya devam edecektir" ifadesini kullandı.

Başbakan yıldırım, Bayramların, her türlü husumetin yok olduğu sevgi ve merhametin birey ve toplum olarak bizleri kuşattığı çok müstesna zamanlar olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

"Sevgi ve merhamet ayı Ramazan’ı uğurlarken, bir taraftan gönüllerimizi birleştiren bayrama erişmenin sevincini; diğer taraftan da önümüzdeki beş yıl boyunca ülkemizi yönetecek kadroları belirleyecek olan 24 Haziran seçimlerinin heyecanını yaşıyoruz.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini aktif hale getirecek ve Türk siyasi tarihinde yeni bir dönemi başlatacak olan bu seçimlerin vatanımız ve milletimiz için hayırlar getirmesini diliyorum.

Bizim demokrasi kültürümüzde iktidar ile muhalefet birbirini tamamlayan unsurlardır. Öyle ki biri olmazsa diğerinin anlamı ve önemi olmaz...

Hamdolsun ki, bizler farklılıklarımızla beraber bir olan, kardeş olan bir milletiz. Farklıklarımızla birlikte birbirimizin velisiyiz, hamisiyiz... Milletçe dayanışma duygularımızın en üst seviyeye çıktığı Ramazan ayında bu duyguyu daha derinden hissetmekte, daha merhametli ve daha gönül alıcı olmak için özel bir gayret göstermekteyiz.

Milletçe önemsediğimiz bu hassasiyetlerin ve sahip olduğumuz demokratik olgunluğun, ideallerimizi, hedeflerimizi, projelerimizi milletimize anlattığımız seçim süreçlerinde de titizlikle korunmasını temenni ediyorum."

"Ülkemizin emniyeti, güveni ve huzuru adına yürüttüğümüz ve son dönemde çok önemli mesafeler aldığımız terörle mücadeleyi, bölgemizi terörden tamamen arındırıncaya kadar sürdürmekte kararlıyız" diyen Yıldırım şunları dedi:

"Proje terör örgütleri ve onların taşeronu olan şer mihraklar bizi hiçbir zaman dize getiremeyecekler.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak bütün demokratik, ekonomik ve hukuki kazanımlarımızı sonuna kadar koruyacağız. Bulunduğumuz seviyeden bir adım dahi geri gitmeyeceğiz.

Türkiye’yi dünyanın en güçlü, en saygın ülkeleri arasına katacağız.

Aşkla, şevkle, heyecanla vatandaşlarımızın hukukuna sahip çıkacağız.

Şimdiye kadar olduğu gibi devletimizin itibarını vatandaşımızın itibarı ile beraber yükselteceğiz.

Demokrasimizi ekonomiyle beraber geliştireceğiz.

Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz, kimseyi tek tip düşünmeye yaşamaya zorlamayacağız.

Daima bir ve beraber olacağız. Daima hakikatin peşinde olacağız."

Yıldırım, "Türkiye olarak İslam dünyasında yaşanan acıların bir an önce son bulmasını; bölgemizde ve dünya genelinde huzur, barış ve kardeşliğin hâkim olmasını yürekten arzuluyor, bunun için dua ediyor, bunun için gayret gösteriyoruz.

Bu duygu ve düşünceler eşliğinde aziz milletimizin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum. Bayramın bütün evlere, gönüllere, ülkemize, İslam dünyasına ve insanlığa, huzur ve selamet getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum" dedi.