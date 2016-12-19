Başbakan Binali Yıldırım, Ankara’da Rusya Büyükelçisi Andrei Karlov’a düzenlenen suikasta ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Başbakan Yıldırım, “Rusya’nın Türkiye Büyükelçisi Sayın Andrei Karlov, bugün Türkiye-Rusya münasebetlerini ve geçmişini konu alan resim sergisini ziyaretinde kürsüde konuşmasını yaparken silahlı saldırıya uğramış ve tüm çabalarımıza rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Güvenlik güçlerimiz, saldırganı etkisiz hale getirmişlerdir. Büyükelçinin yanı sıra sergide bulunanlardan biri yabancı uyruklu üç kişi yaralanmıştır. Yaralıların tedavisi sürmektedir” dedi.

Başbakan Yıldırım, açıklamasında olayın ilk anından itibaren konuyu yakından takip ettiğini ve bu konuda Rus muhatabına gelişmeler hakkında anında bilgi verdiğini açıkladı. Başbakan Yıldırım, yaşanan bu menfur olayın Rusya ile Türkiye arasında devam eden ve gelişmekte olan ilişkileri bozmaya yönelik olduğunun altını çizdi. Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin zarar görmesine izin verilmeyeceğine ve terörün tuzağına düşülmeyeceğine dikkat çeken Yıldırım, son zamanlarda Suriye başta olmak üzere Türkiye’nin Rusya ile başlattığı bölgedeki barışı tesis etmeye yönelik çabalara vurgu yaptı. Yıldırım, “Bu ve buna benzer olayların asla ve asla çabalarımızı aksatmayacağı inancını taşıyorum” dedi.

Başbakan Yıldırım, “Geçtiğimiz hafta Moskova’da yakından çalışma imkanı bulduğumuz bu değerli Büyükelçiyi kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Bu alçak terör eyleminin faili ve arkasındaki karanlık çevreleri açığa kavuşturmak ve adalete teslim etmek için her türlü çaba gösterilmektedir” dedi.

Yıldırım, bu üzücü olay nedeniyle Rusya halkının acılarını paylaştıklarını ve Sayın Büyükelçi’nin yakınları başta olmak üzere Rusya halkına ve tüm diplomatik camiaya taziyelerini ilettiğini belirtti.