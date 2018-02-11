Başbakan Yıldırım’dan Rus mevkidaşına taziye telgrafı

Başbakan Yıldırım, içinde 71 kişi bulunan bir yolcu uçağının Moskova Domodedovo Havaalanından havalandıktan kısa bir süre sonra düşmesi sonrasında Rusya Başbakanı Medevedev'e bir taziye telgrafı yolladı.

Başbakan Yıldırım mesajında şu ifadeleri kullandı: "Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına sabır, şahsınızda Hükümetinize ve dost Rus halkına başsağlığı diliyorum."Başbakanımız Binali Yıldırım, içinde 71 kişi bulunan bir yolcu uçağının Moskova Domodedovo Havaalanı'ndan havalandıktan kısa bir süre sonra düşmesi sonrasında Rusya Başbakanı Dmitri Medevedev'i aradı.

İlker Turak