Başbakan Yıldırım’dan Rusya Başbakanı Medvedev’e taziye mesajı

Başbakan Yıldırım, Rusya'nın Kemerovo şehrindeki alışveriş merkezinde çıkan yangın nedeniyle Rusya Federasyonu Başbakanı Medvedev'e taziye mesajı gönderdi. Başbakan Yıldırım, mesajında, “Rusya’nın Kemerovo kentindeki bir alışveriş merkezinde meydana gelen yangında çocuklar dâhil çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını büyük bir teessürle öğrendim. Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına sabır ve metanet, şahsınızda dost Rus halkına ve hükümetinize, milletim, hükümetim ve şahsım adına başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

İlker Turak