Başbakan Yıldırım'dan seçim barajı açıklaması!

Başbakan Yıldırım, seçim barajıyla ilgili olarak, "Barajın yüzde 10 olarak muhafaza edilmesinin esprisi ne, yönetimde istikrar. Yönetimde istikrar açısından barajın yüzde 10 olarak devam etmesi düşünülebilir. Ancak temsilde adalet noktasında seçim sistemi topyekun değiştirilecekse o zaman bütün bu meselelerin birlikte ele alınması gerekir." ifadelerini kullandı.

İşte Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başlıkları:

Başbakan Yıldırım: 'Biz yönetimde istikrardan yanayız'

Vize sayısı 400'ten 100'e düştü.

'FETÖ'nün iadesinin önünde hiçbir engel yok'