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Başbakan Yıldırım’dan şehit ailelerine taziye ziyareti

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir Bayraklı Adliyesine gerçekleştirilen terör saldırısının ardından gece geç saatlerde kente geldi.

Başbakan Yıldırımdan şehit ailelerine taziye ziyareti

06 Ocak 2017 07:23

 Başbakan Binali Yıldırım ilk olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile geldiği Adnan Menderes Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında saldırı hakkında açıklamalarda bulundu. 

Ardından saldırıda şehit olan katip Musa Can’ın Eski İzmir’deki evine giderek taziye ziyaretinde bulundu. Yaklaşık yarım saat boyunca içeride kalan Başbakan Yıldırım, aileye taziyelerini iletti. Bu ziyaretin sonrasında Yıldırım, saldırıda şehit düşen polis memuru Fethi Seki’nin Bornova’daki evine hareket etti. Polis memurunun ailesine de taziyelerini ileten Başbakan, yaralıları ziyaret etmek için Ege Üniversitesi Hastanesi’ne geçti. 

Abdülaziz Baydilli - Mihrap Düzöz - Sinan Yeniçeri
İZMİR 


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