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Başbakan Yıldırım'dan, şehit ailelerine ziyaret

Başbakan Binali Yıldırım, Tendürek Dağı'nda çıkan çatışmada şehit olan 1'i emekli, 8 köy korucusunun ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Başbakan Yıldırımdan, şehit ailelerine ziyaret

17 Eylül 2016 12:16

Tendürek Dağı eteklerinde bulunan Gökçebulak köyündeki Karakuş Tepe Mevkii'ndeki mevzilerde nöbet tutan koruculara 15 Eylül günü saat 20.30 sıralarında bir grup PKK'lı terörist roketatar ve otomatik silahlarla düzenlenen saldırı sırasında çıkan çatışmada 7 korucu, 1 uzman çavuş, 1 jandarma er ile 1 emekli köy korucusu şehit olmuştu. Şehitlerden Uzman Jandarma Çavuş Adem Akatay ile Jandarma Er Ahmet Tezcan'ın cenazeleri Başbakan Yıldırım'ın katılımı ile dün Erzurum'da yapılan törenin ardından memleketlerine uğurlanmış, otopsi işlemleri tamamlanan 8 korucunun cenazesi ise, karayolu ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine götürüldü ve ailelerine teslim edilmişti.

Şehit köy korucularının cenazeleri, yakınları ve köylülerin katılımı ile toprağa verilirken geceyi Erzurum'da geçiren Başbakan Binali Yıldırım, bu sabah Ana uçağıyla Ağrı Ahmedi Hani Havalimanı'na indi. Başbakan Binali Yıldırım buradan saat 09.30'da helikopterle Doğubayazıt ilçesindeki 1'nci Mekanize Piyade Tugayı'na geçti. Yetkililerden Tendürek Dağı'ndaki çatışmalarla ilgili bilgi alan Başbakan Binali Yıldırım, Köy Korucuları Ahmet Demir (52), Abdulhadi İsmailoğluları (52), Mehmet Bakındı (49), Muhsin Zerek (42), Mehmet Demir (30), Adem Demir (27), Engin Zerek (24), Ali Dilek'in (emekli) ailelerine taziye ziyaretinde bulunuyor. Somkaya, Gökçebulak ve Karakent, köylerindeki taziye ziyaretine Vali Musa Işın ile güvenlik yetkilileri katıldı. 

Bülent İba - Bülent Mavzer

Etiketler: Başbakan Yıldırım, şehit, Tendürek Dağı


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