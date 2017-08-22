Diğer
Kategoriler

Başbakan Yıldırım’dan Singapur'da tarihi camiye ziyaret

Başbakan Binali Yıldırım, resmi ziyaretleri kapsamında geldiği Singapur’da Osmanlı döneminden kalma zengin el yazımı Kur'an koleksiyonu bulanan Ba'alwie Camisi'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Başbakan Yıldırımdan Singapurda tarihi camiye ziyaret

22 Ağustos 2017 10:02

Başbakan Binali Yıldırım, Singapur’daki resmi ziyaretlerinin ikinci gününde Ba'alwie Camisi'ni ziyaret etti.

Başbakan Yıldırım’ı karşılayan cami imamı Syed Hassan Al-Attas, Yıldırım’ı cami müzesinde bulunan Osmanlı döneminden kalma zengin el yazımı Kur'an-ı Kerim koleksiyonu hakkında bilgilendirdi. Yıldırım, soyu Osmanlı Devletine uzanan al-Attas ailesi tarafından 1954 yılında inşa edilen camideki Osmanlı padişahı II Abdülhamid'e ait yağlı boya tabloyu inceledi. Yıldırım, camideki müzeye üzerinde hat sanatıyla "Bütün Müslümanlar kardeştir" yazısı bulunan tablo hediye etti.

Cami müzesinde, II Abdülhamid'in Singapur'a gönderdiği ve Malaycaya tercüme edilen Kur'an-ı Kerim ile Osmanlı dönemine ait eşyalar bulunuyor. 

Etiketler: Binali Yıldırım, singapur


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 28°C

  • İzmir

    İzmir 30°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç