Başbakan Yıldırım’dan Singapur'da tarihi camiye ziyaret

Başbakan Binali Yıldırım, Singapur’daki resmi ziyaretlerinin ikinci gününde Ba'alwie Camisi'ni ziyaret etti.
Başbakan Yıldırım’ı karşılayan cami imamı Syed Hassan Al-Attas, Yıldırım’ı cami müzesinde bulunan Osmanlı döneminden kalma zengin el yazımı Kur'an-ı Kerim koleksiyonu hakkında bilgilendirdi. Yıldırım, soyu Osmanlı Devletine uzanan al-Attas ailesi tarafından 1954 yılında inşa edilen camideki Osmanlı padişahı II Abdülhamid'e ait yağlı boya tabloyu inceledi. Yıldırım, camideki müzeye üzerinde hat sanatıyla "Bütün Müslümanlar kardeştir" yazısı bulunan tablo hediye etti.
Cami müzesinde, II Abdülhamid'in Singapur'a gönderdiği ve Malaycaya tercüme edilen Kur'an-ı Kerim ile Osmanlı dönemine ait eşyalar bulunuyor.