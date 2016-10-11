Başbakan Yıldırım, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Demokrat Parti Adayı Hillary Clinton’ın, bir televizyon programında Başkan olduğu takdirde "Suriye'deki Kürtleri silahlandırırım" demesini değerlendiren Yıldırım, “Maalesef ABD’de seçim kampanyası var. Seçimlere az kaldı. Sayın Clinton, televizyon programında çıktı ve açıkça seçildiği durumda bölgedeki Kürtleri, terör örgütlerini silah dağıtarak destekleyeceğini söyledi. Bu ne anlama geliyor? Amerika bizim müttefikimiz değil mi? NATO’da müttefikimiz değil mi? Silah ile desteklemek ne demek oluyor? Uzun süreden beri PKK’nın uzantısı PYD ve YPG’ye silah vererek sözde DAEŞ ile mücadele ediyor. Dünyanın neresinde görülmüş bir terör örgütü ile başka terör örgütünü yenmek. Bir terör örgütüyle başka terör örgütüyle mücadele etmek ne kadar ahlakidir. Bu açıklaması ile bizim bu konudaki endişelerimizin ne kadar haklı olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Herkes emin olsun ki, biz ülkemizin birliğini, beraberliğini, toprak bütünlüğünü, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini savunmak için hiç kimsenin icazetine ihtiyacımız yoktur” diye konuştu.

Peru'da düzenlenen 10. Dünya Poomse Şampiyonası’nda 2. olan Türkiye Taekwondo Poomse Milli Takımını unutmayan Yıldırım, “Peru’da geçtiğimiz günlerde 10. Dünya Tekvando şampiyonası yapıldı. Toplamda 16 madalya ile milli sporcularımız 2. oldu. Bu sporcularımızı alnından öpüyor tebrik ediyorum. Bize büyük gurur yaşattılar. Başarılarının devamını diliyorum” açıklamasını yaptı.

Kanun Hükmünde Kararname’lerin bu hafta TBMM’de görüşüleceğine dikkat çeken Yıldırım, Yenikapı ruhuna işaret ederek şunları söyledi:

“AK Parti olarak meclisin en etkin şekilde çalıştırılması bizim asli görevlerimizdir. Değerli arkadaşlarımızın meclis çalışmalarında bu güne kadar olduğu gibi bundan böylede gayretlerinin devamını diliyorum. Geçtiğimiz günlerde yapılan MGK toplantısında 15 Temmuz’un resmi tatil olması görüşü benimsendi. Bizde hükümet olarak bunu onayladık. Bu konuda mecliste bir yasal düzenleme ihtiyacı var. AK Parti gurubu 15 Temmuz’u Demokrasi ve Şehitler Günü olarak resmi tatil yapılması konusunda bir kanun teklifi verecek. Diğer partileri de bu teklifimize katılmaya davet ediyoruz. Böylece Yenikapı ruhunun aynı şekilde devam ettiğini milletimize gösterelim”



İlker Turak - Pelin Üzek

ANKARA