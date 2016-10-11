Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Politika
  •  » Başbakan Yıldırım'dan siyasi partilere Yenikapı ruhu mesajı

Başbakan Yıldırım'dan siyasi partilere Yenikapı ruhu mesajı

Başbakan Binali Yıldırım, “AK Parti gurubu 15 Temmuz’u Demokrasi ve Şehitler Günü olarak resmi tatil yapılması konusunda bir kanun teklifi verecek. Diğer partileri de bu teklifimize katılmaya davet ediyoruz” dedi.

Başbakan Yıldırımdan siyasi partilere Yenikapı ruhu mesajı

11 Ekim 2016 13:33

Başbakan Yıldırım, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Demokrat Parti Adayı Hillary Clinton’ın, bir televizyon programında Başkan olduğu takdirde "Suriye'deki Kürtleri silahlandırırım" demesini değerlendiren Yıldırım, “Maalesef ABD’de seçim kampanyası var. Seçimlere az kaldı. Sayın Clinton, televizyon programında çıktı ve açıkça seçildiği durumda bölgedeki Kürtleri, terör örgütlerini silah dağıtarak destekleyeceğini söyledi. Bu ne anlama geliyor? Amerika bizim müttefikimiz değil mi? NATO’da müttefikimiz değil mi? Silah ile desteklemek ne demek oluyor? Uzun süreden beri PKK’nın uzantısı PYD ve YPG’ye silah vererek sözde DAEŞ ile mücadele ediyor. Dünyanın neresinde görülmüş bir terör örgütü ile başka terör örgütünü yenmek. Bir terör örgütüyle başka terör örgütüyle mücadele etmek ne kadar ahlakidir. Bu açıklaması ile bizim bu konudaki endişelerimizin ne kadar haklı olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Herkes emin olsun ki, biz ülkemizin birliğini, beraberliğini, toprak bütünlüğünü, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini savunmak için hiç kimsenin icazetine ihtiyacımız yoktur” diye konuştu.

Peru'da düzenlenen 10. Dünya Poomse Şampiyonası’nda 2. olan Türkiye Taekwondo Poomse Milli Takımını unutmayan Yıldırım, “Peru’da geçtiğimiz günlerde 10. Dünya Tekvando şampiyonası yapıldı. Toplamda 16 madalya ile milli sporcularımız 2. oldu. Bu sporcularımızı alnından öpüyor tebrik ediyorum. Bize büyük gurur yaşattılar. Başarılarının devamını diliyorum” açıklamasını yaptı.

Kanun Hükmünde Kararname’lerin bu hafta TBMM’de görüşüleceğine dikkat çeken Yıldırım, Yenikapı ruhuna işaret ederek şunları söyledi:

“AK Parti olarak meclisin en etkin şekilde çalıştırılması bizim asli görevlerimizdir. Değerli arkadaşlarımızın meclis çalışmalarında bu güne kadar olduğu gibi bundan böylede gayretlerinin devamını diliyorum. Geçtiğimiz günlerde yapılan MGK toplantısında 15 Temmuz’un resmi tatil olması görüşü benimsendi. Bizde hükümet olarak bunu onayladık. Bu konuda mecliste bir yasal düzenleme ihtiyacı var. AK Parti gurubu 15 Temmuz’u Demokrasi ve Şehitler Günü olarak resmi tatil yapılması konusunda bir kanun teklifi verecek. Diğer partileri de bu teklifimize katılmaya davet ediyoruz. Böylece Yenikapı ruhunun aynı şekilde devam ettiğini milletimize gösterelim” 


İlker Turak - Pelin Üzek
ANKARA

Etiketler: Başbakan Binali Yıldırım


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

POLİTİKA VİDEO GALERİ
POLİTİKA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 25°C

  • İzmir

    İzmir 27°C

  • Bursa

    Bursa 29°C

  • Trabzon

    Trabzon 24°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!