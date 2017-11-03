Başbakan Yıldırım'dan TEOG açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, memleketi Erzincan’da Erzincan Üniversitesinin 2017-2018 akademik yılı açılış törenine katıldı. Eğitime yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğunu ifade eden Başbakan Yıldırım, “Biz bu yüce Türk milletinin gençlerine güveniyor ve inanıyoruz. Bu yıl lisans öğrencilerine kredi burs 470 lira oldu” dedi.

Terzi Baba Camii'nde cuma namazını kılan Başbakan Yıldırım, daha sonra yurtta kalan üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek yemek yedi. Öğrencilerle sohbet eden Başbakan Yıldırım, Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

Erzincan Üniversitesinin akademik yıl açılış törenine katılan Başbakan Yıldırım, eğitime yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğunu ifade etti.

“Erzincan Üniversitesinin 2017- 2018 akademik yılının ülkemize hayırlı olmasını Mevla’mdan niyaz ediyorum” diyerek konuşmasına başlayan Başbakan Yıldırım, “Bugün baba ocağım memleketim Erzincan’dayım. Bugün burada üniversite yıllarıma gittim. Türkiye her alanda çok büyük yol kat etti. Gençliğimizin geleceğe yürüyüşünü bazen engellemeye çalıştılar. Genç fikirlerden korkuyordular. Katsayı adaletsizliği yüzünden istediği üniversiteye girmeyenler oldu. Kızlarımız başörtüsü nedeniyle üniversite kapısından döner olmuşlardı. AK Parti hükümeti bunların hepsini birer birer kaldırdı. Geçmişte siyasetçiler gençler seçsin ama seçilmesinler dediler. Bugün ise bizlere demokrasi dersi vermeye çalışanlar geçmişte hiç ama hiç konuşmadılar. Biz bu yüce Türk milletinin gençlerine güveniyor ve inanıyoruz. Göreve geldik seçilme yaşını 30’dan 18’e düşürdük. Göreve geldiğimiz ilk dönemden itibaren eğitim bütçesini artırmakla işe başladık. 11 milyar nere 132 milyar nere. Biliyoruz ki eğitime yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır. 2002 de bu ülkede 76 tane üniversite vardı. Bugün bu sayıyı 186’aya çıkardık. Biz öğrencilerimizin burs ve kredi tutarlarını da artırdık. 470 lira olarak belirlendi, hayırlı uğurlu olsun. 940 lira yüksek lisans doktora 1410 lira burs veriyoruz. Bugün burada 24 bin gencimiz eğitim görüyor. Türkiye önemli bir kavşağı dönüyor. 15 yıldır insanımız hayatını kolaylaştıracak çok önemli işler yaptık. 15 yılda Erzincan’ın çehresi değişti. Üniversite öğrencilerine bursu biz 425 liraya çıkardık. Fakat bu yıl lisans öğrencilerine kredi burs 470 lira oldu. Böyle ödenecek ayrıca geçen yıl 285 TL olan yurtlarımızda kalan öğrencilerimize beslenme yardımı veriyorduk o da bu yıl 330 liraya çıkartıldı. Yüksek lisans 440 lira, doktora öğrencileri için ise 1410 liradır. Şimdi, Yüksek lisans öğrencileri için 940 lira olan 1410 lira olan bu rakamlar adeta kendini geçindirmek gibi değil aile geçindirir gibi duruma geldi. Yenilikler yapıldı üniversite giriş için buradaki amaç şudur. Lise ortaokullarda öğrenen donanımlı hale gelen gençlerin emekleri boşa gitmesi. O yüzden sınav basitleştirildi. Her lise mezunu üniversiteye girebilecek hale geldi. Bunu dengelemenin yolu sınavla ölçmek gençleri belirlemek. Orta öğretimde TEOG diye bilinen bir sınav vardı. Bunda da değişikliğe gittik” diye konuştu.

“Birlik ve beraberlik içerisinde yolumuza devam ediyoruz”

Üniversitelerin büyüdükçe şehirlerin büyüdüğünü söyleyen Başbakan Yıldırım; “Türkiye büyüyor Türkiye kalkınıyor. Gece gündüz çalışarak alın teri dökerek durmadan yorulmadan güçlü Türkiye’yi güçlü Erzincan’ı inşa ediyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde yolumuza devam ediyoruz. Allah yolumuzu bahtımı açık etsin. Üniversitelerimiz bulundukları şehre ve ülkemize değer katıyorlar. Ülkemizi zenginleştirmelerini istiyoruz” diye konuştu.

Üniversite Giriş Sistemi

Kısa süre önce 2018 - 2019 yılı için üniversite giriş sisteminde bazı yenilikler yapıldığını anlatan Başbakan Yıldırım, “Kamuoyunda tartışıldı görüşüldü gereken uyarılar dikkate alındı gözden geçirildi. Amaç şudur üniversitelere girişimizde lise orta okullarda öğrenen donanımlı hale gelen gençlerimizin emeklerinin boşa gitmememi. Sınav basitleştirildi. Neden basitleştirildi. Onu da söyleyeyim. Eskiden 76 üniversite vardı. Şimdi 186 üniversite var. Liselerden mezun olanların sayısı nerdeyse üniversiteye gireceklerinin sayısına ulaştı. Her lise mezunu üniversiteye girebilecek hale geldi. Yine de bir seçmeye ihtiyaç var. Bazı üniversiteler bazı fkülteler farkıl talebin daha yoğun olduğu bir sıkışma oluyor. Bunu dengeleminin yolu sınavla ölçmek ve sınavla buraya hak kazanan gençleri belirlemek. Bu konu inşallah uygulanacak sonuçlarını göreceğiz” dedi.

Milli Eğitim Bakanı açıklayacak

Başbakan Yıldırım, diğer bir değişikliğin de orta okullarda yapıldığını kaydederek, “Liseye geçmek için TEOG vardı. Bu seneden itibarin uygulamayacağız. Son şekli verildi. Milli Eğitim Bakanlığımız uzmanlar hocalarımızın görüşleri toplumdaki ilgili STK görüşleri alınarak bir çerçeve çizildi. Çok yakın zamanda bir iki gün içerisinde milli eğitim bakanımız kamuoyu velilerle paylaşacak. Kamuoyundan gelecek öneriler destekler veya eleştiriler olabilir. Tüm bunları da dikkate alarak uygulamaya yön vermiş olacağız. Amacımız daha iyisi daha kolayı daha iyi başarı ölçümünü sağlayabilmek. Titiz bir çalışma nihayet tamamlandı. Bu uygulama ile beraber ortadan liseye geçişte de yavrularımız istedikleri en güzel bölüme okula tercihlerini yapmış olurlar. 2017-2018 akademik yılı hayırlı uğurlu olsun. Başarılarla dolu olsun.” şeklinde konuştu.

Ahmet Akbuğa - Abdullah Aslan - Şahap Gürler