Başbakan Yıldırım’dan ulaştırma yatırımlarında yerli malı kullanımına dair genelge

Ulaştırma yatırımlarında yerli ürünlerin kullanılması hakkında Başbakanlık genelgesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Başbakan Binali Yıldırım’ın imzasıyla yayımlanan genelgede, teleferik, finiküler, monoray, metro ve şehir içi raylı sistemlerinin proje ve şartnamelerinin onaylanması ile standartlarının belirlenmesi görev ve yetkisinin 26 Ekim 2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 15’inci maddesi ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına verildiği hatırlatıldı.

Genelgede, emniyet, tasarruf, güvenlik ve rekabet ilkelerine uygun hareket edilmesi kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarıyla belediyeler ve il özel idareleriyle bunlara bağlı kurum, kuruluş ve şirketlerin yapacağı metro, hafif raylı sistem, tramvay ile benzeri kullanılan çeken veya çekilen araçların en az yüzde 51 yerli malı olacağı aktarıldı.

Türkiye’de üretilen ürün ve hizmetlerin alımına dair teknik şartnameler başta olmak üzere yerli üretim ve hizmetlerin sunulmasını engelleyen ikincil mevzuat hükümlerine yer verilmeyeceğinin ifade edildiği genelgede, “Yerli üretim ve alımlarla ilgili olarak yapılacak ihale ve sair tedarik işlemlerinde yerli üretim ve hizmetlerin kullanımını sağlayacak teknik ve idari düzenlemelerin teşvik edilmesi için gerekli her türlü tedbir alınacaktır” denildi.

Caner Ünver